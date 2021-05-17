За качественное оборудование в Алтайском крае отвечает завод ROMAX

Завод ROMAX — один из крупнейших в России производителей полного спектра элеваторного оборудования: силосы хранения (4,5 — 24 458 куб. м), зерноочистительные машины (50 — 400 т/ч), зерносушильное оборудование (20 — 250 т/ч), конвейеры ковшовые, цепные, скребковые (5 — 1000 т/ч), самотечное оборудование (200 — 400 мм), системы аспирации и металлоконструкции.

Завод ROMAX ежегодно перерабатывает до 30 000 тонн металла на высокоточном и высокопроизводительном роботизированном оборудовании, которое располагается на площади 20 000 м². Производственные мощности ежегодно выпускают до 1000 единиц зерноочистительного оборудования, до 400 000 тонн силосного хранения, до 2 000 транспортных магистралей и металлоконструкций. Складские помещения на площади 8 000 м² дают возможность хранить комплектующие и готовую продукцию, что позволяет выдерживать кратчайшие сроки производства и гибкие условия отгрузки продукции.

Цели и задачи предприятия — приумножение ценности зерна через новейшие технологические решения, позволяющие сократить потери на процессинговой стадии обработки, а также в период хранения зерна.

Завод ROMAX. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол». Поставка оборудования завода ROMAX. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол». Завод ROMAX. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол». Завод ROMAX. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

За последние несколько лет завод ROMAX инвестировал сотни миллионов рублей в новейшие станки, автоматизированные линии и роботизированное оборудование. Отсутствие человеческого фактора сводит к нулю появление брака и конструктивных дефектов готового изделия. ROMAX гарантирует полную комплектацию при поставке вашего заказа. В процессе производства ничего не теряется, т.к. мы полностью контролируем движение любой детали от изготовления до отгрузки.

Высокое качество и оптимальные сроки производства позволяют конкурировать с мировыми брендами не только в России, но и в Европе, Азии, Ближнем Востоке.

Элеваторное оборудование. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол». Элеваторное оборудование. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол». Элеваторное оборудование. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол». Элеваторное оборудование. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол». Элеваторное оборудование. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

Продукция ROMAX популярна как у крестьянско-фермерских хозяйств, так и у крупных предприятий. Например, мало какие предприятия обходятся без популярного скальператора ALFA, а машины для первичной и семенной очистки BETA вытесняют машины известных брендов и становятся незаменимы.

Также завод ROMAX производит высокопрочные плоскодонные, конусные и экспедиторские силосы, которые прекрасно сохраняют продукт и могут эксплуатироваться в любых погодных условиях.

В них продуманы даже самые мелкие детали для обеспечения оптимальных условий хранения продукта. Это позволяет достичь максимальных сроков хранения и минимизировать потери.

Качественное хранение продукта — только с силосами ROMAX!

За поставку оборудования в Алтайский край отвечает официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол».

«Алтайский Мукомол» в тандеме с заводом-производителем ROMAX только за последний год реализовал 69 проектов на территории Алтайского края. Мы твёрдо фиксируем сроки изготовления. Мы точно знаем сколько времени займет изготовление любой из 4581 единицы оборудования в нашем ассортименте. А вы, при заключении договора знаете, когда оборудование начнет приносить пользу и дополнительную прибыль вашему бизнесу. За качественным элеваторным оборудованием обращайтесь только к ООО «Алтайский Мукомол».

Объект. Фото предоставлено компанией «Алтайский Мукомол».

Официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол»

Адрес: г. Барнаул, пер. Зайчанский, 4

Тел. +7 (3852) 58-47-01

Тел. +7 (905) 924-99-33

Эл. почта: amukomol@yandex.ru

Сайт компании «Алтайский Мукомол»: amukomol.ru

Сайт завода ROMAX: www.zavodromax.ru

* Завод ROMAX — завод РОМАКС