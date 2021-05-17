За качественное оборудование в Алтайском крае отвечает завод ROMAX

Завод ROMAX ежегодно перерабатывает до 30 000 тонн металла на высокоточном и высокопроизводительном роботизированном оборудовании, которое располагается на площади 20 000 м². Производственные мощности ежегодно выпускают до 1000 единиц зерноочистительного оборудования, до 400 000 тонн силосного хранения, до 2 000 транспортных магистралей и металлоконструкций. Складские помещения на площади 8 000 м² дают возможность хранить комплектующие и готовую продукцию, что позволяет выдерживать кратчайшие сроки производства и гибкие условия отгрузки продукции.
Цели и задачи предприятия — приумножение ценности зерна через новейшие технологические решения, позволяющие сократить потери на процессинговой стадии обработки, а также в период хранения зерна.
За последние несколько лет завод ROMAX инвестировал сотни миллионов рублей в новейшие станки, автоматизированные линии и роботизированное оборудование. Отсутствие человеческого фактора сводит к нулю появление брака и конструктивных дефектов готового изделия. ROMAX гарантирует полную комплектацию при поставке вашего заказа. В процессе производства ничего не теряется, т.к. мы полностью контролируем движение любой детали от изготовления до отгрузки.
Высокое качество и оптимальные сроки производства позволяют конкурировать с мировыми брендами не только в России, но и в Европе, Азии, Ближнем Востоке.
Продукция ROMAX популярна как у крестьянско-фермерских хозяйств, так и у крупных предприятий. Например, мало какие предприятия обходятся без популярного скальператора ALFA, а машины для первичной и семенной очистки BETA вытесняют машины известных брендов и становятся незаменимы.
Также завод ROMAX производит высокопрочные плоскодонные, конусные и экспедиторские силосы, которые прекрасно сохраняют продукт и могут эксплуатироваться в любых погодных условиях.
В них продуманы даже самые мелкие детали для обеспечения оптимальных условий хранения продукта. Это позволяет достичь максимальных сроков хранения и минимизировать потери.
Качественное хранение продукта — только с силосами ROMAX!
За поставку оборудования в Алтайский край отвечает официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол».
«Алтайский Мукомол» в тандеме с заводом-производителем ROMAX только за последний год реализовал 69 проектов на территории Алтайского края. Мы твёрдо фиксируем сроки изготовления. Мы точно знаем сколько времени займет изготовление любой из 4581 единицы оборудования в нашем ассортименте. А вы, при заключении договора знаете, когда оборудование начнет приносить пользу и дополнительную прибыль вашему бизнесу. За качественным элеваторным оборудованием обращайтесь только к ООО «Алтайский Мукомол».
Официальный дилер завода ROMAX — компания «Алтайский Мукомол»
Адрес: г. Барнаул, пер. Зайчанский, 4
Тел. +7 (3852) 58-47-01
Тел. +7 (905) 924-99-33
Эл. почта: amukomol@yandex.ru
Сайт компании «Алтайский Мукомол»: amukomol.ru
Сайт завода ROMAX: www.zavodromax.ru
* Завод ROMAX — завод РОМАКС