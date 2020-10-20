За первый месяц работы модельной библиотеки в пос. Южный число новых читателей увеличилось почти на 900 человек

Месяц назад, 19 сентября, после масштабной модернизации открыла свои двери для читателей модельная библиотека № 10 Централизованной библиотечной системы г. Барнаула. В рамках нацпроекта «Культура» на реализацию проекта библиотеки нового поколения в пос. Южный было выделено 5 млн. рублей .

Открытие модельной библиотеки вызвало большой интерес у горожан всех возрастов. Соскучившиеся по книгам читатели выстраивались в очереди. За первый месяц работы библиотеки число новых читателей увеличилось почти на 900 человек, число посещений составило — 2900, а книговыдача 7650 экземпляров. Со дня открытия прошло 17 различных культурно-досуговых мероприятий и экскурсий по библиотеке.

Модельная библиотека № 10 в пос. Южный Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Наталья Соболева,

заведующая библиотекой № 10:

При разработке дизайн-концепции мы учитывали пожелания читателей, В первую очередь нам хотелось создать многофункциональное современное культурное пространство, но с теплой семейной атмосферой. При этом старались учесть пожелания читателей разных возрастов — сохранили традиционные формы работы, совместив их с интерактивными.

Модельная библиотека № 10 в пос. Южный Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Большой интерес у всех читателей вызывает «Пушкинская гостиная». На протяжении нескольких десятилетий библиотека собирала книги, издававшиеся в разное время и составляющие часть коллекции «А.С. Пушкин». Подростки и молодежь не только знакомятся с интересными книгами, но и с удовольствием делают памятные селфи.

Популярен и читальный зал: здесь есть посадочные места с экраном и подвесным проектором. Проводятся вебинары, конференции, дискуссии, встречи с интересными людьми и др. культурно-досуговые мероприятия. Благодаря приобретённому видеоувеличителю в библиотеке стало больше читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Усилилось внимание к библиотеке и со стороны молодёжи. По отзывам молодых читателей, библиотека стала более привлекательной, в ней появилась новая атмосфера, которая вызывает желание приходить сюда как можно чаще, брать и читать новые книги.

Модельная библиотека № 10 в пос. Южный Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Отметим, благодаря нацпроекту «Культура» фонд библиотеки увеличился на 7 тыс. экземпляров книг, из которых 350 экз. на электронных носителях. В настоящее время книжный фонд библиотеки составляет более 85 тыс. ед. хранения.