Потребители 43 котельных в пяти городах переведены на ТЭЦ Сибирской генерирующей компании с 2015 года. В Барнауле замещено 12 котельных. Это позволило снизить выбросы вредных веществ в жилых районах, где находились многие котельные, и повысить эффективность теплоснабжения. В планах на ближайшие годы — замещение еще 68 неэффективных источников теплоснабжения в 6 городах Сибири.

Замещением котельных СГК занималась в крупнейших городах своего присутствия — Красноярске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Абакане. Все мероприятия были предусмотрены схемами теплоснабжения городов и направлены на оптимизацию систем теплоснабжения. Одновременная выработка электрической и тепловой энергии на ТЭЦ существенно снижает удельный расход топлива на производство ресурса, тем самым уменьшает себестоимость производства, повышает эффективности и сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу. В общей сложности мероприятия по замещению котельных в городах присутствия СГК дали возможность уменьшения выбросов загрязняющих веществ на 10 тысяч тонн.

В Барнауле с 2016 года СГК перевела на отопление от ТЭЦ потребителей 12 котельных, суммарной установленной мощностью 188,5 Гкал/ч. Котельные располагались в разных районах города, часть из них находились вблизи домов и дымили рядом с окнами квартир. Суммарно эти котельные ежегодно выбрасывали не менее 250 тонн загрязняющих веществ. Сейчас в городе осталось 34 малых источника теплоснабжения. В ближайшие пять лет Сибирская генерирующая компания планирует модернизировать и закрыть еще 5 котельных в Барнауле. Кроме того, 11 котельных будут переведены с угля на природный газ. Взамен старых СГК построит новые модульные котельные, а на остальных реконструирует для работы в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. На остальных 13 специалисты проведут работы по реконструкции автоматизации с выводом контроля параметров за работой котельных на диспетчерский пульт. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городе, а потребители смогут получать стабильную и качественную услугу теплоснабжения.

В Красноярске замещение котельных ведется по федеральной программе «Чистый воздух». К настоящему моменту 13 котельных уже закрыты, из них 10 по программе. По оценкам экспертов, это дало возможность сократить выбросы твердых веществ в городе на 5600 тонн в год. Большая часть закрытых котельных находились вблизи жилых домов и не имели эффективного очистного оборудования. В Красноярске нередко застройка высокими домами осложняет ситуацию с рассеиванием выбросов, поэтому невысокие трубы серьезно ухудшают качество воздуха. До 2024 года по той же программе в Красноярске СГК заместит еще 25 котельных, переведя их потребителей на мощности ТЭЦ. Для этого компания строит в городе новые тепловые сети и модернизирует экологического оборудование ТЭЦ-1.

СГК начинает реализовывать программу закрытия котельных и в Канске. Канская ТЭЦ заместит малоэффективную теплостанцию бывшего биохимзавода в зарельсовой части, а также 4 малых котельных в разных частях города. Для этого СГК построит новую теплотрассу и вложит в теплоснабжение Канска 1,6 миллиарда рублей за следующие 10 лет. Остальные 17 котельных планируется переоборудовать в современные автоматизированные котельные-роботы с высокоэффективным сжиганием угля.

В 2018—2019 годах, за период присутствия в Новосибирске Сибирской генерирующей компании, переключены на централизованное теплоснабжение потребители 10 локальных котельных. И хотя большая часть из них работала на газе, практически все они находились в жилых зонах с плотной застройкой. Выбросы оксидов азота производились из невысоких труб в непосредственной близости от домов. До конца 2020 года планируется заместить еще 4 котельные, и 3 — в 2021 году с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ, в последующие годы еще 12 котельных.

В Хакасии за пять лет Сибирская генерирующая компания заместила 6 малоэффективных угольных котельных. Предприятия и жилые дома, которые получали тепло от этих источников, СГК переключила на мощность Абаканской ТЭЦ и котельной № 6 в правобережной части города. Оба эти теплоисточника оснащены системами очистки уходящих газов, а значит, производство на них экологичнее. Общая мощность этих теплоисточников в годы, когда работали все крупные предприятия, для которых они изначально и были построены, достигала 110 Гкал/час. По проектным расчетам, котельные, вырабатывая тепловую энергию, выбрасывали в воздух более 1 540 тонн твердых веществ за отопительный сезон.

Мероприятия по замещению неэффективных котельных в Хакасии будут продолжены: в ближайшие два года СГК рассчитывает заместить в соседнем Черногорске 7 объектов, суммарной установленной мощностью 462 Гкал/ч. Это позволит существенно сократить выбросы загрязняющих веществ в городе и улучшить экологическую обстановку.

2 котельные заместила Сибирская генерирующая компания в Рудничном районе города Кемерово в начале 2020 года. Тепловая магистраль протяженностью 12 километров от Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район города была построена еще в 2009 году и несколько микрорайонов «Рудника» получали тепло от электростанции. Однако внушительная часть Рудничного района отапливалась двумя газовыми котельными, расположенными рядом с жилой застройкой. Начиная с февраля 2020 года 231 многоквартирный дом, 63 индивидуальных дома, 390 нежилых помещений, 190 административных зданий Рудничного района Кемерова получают тепло от Кемеровской ТЭЦ.

В другом кузбасском городе Белово СГК планирует заместить 6 котельных в 2021 году. Эти котельные располагаются вблизи домов и дымят рядом с окнами квартир, суммарно они выбрасывают порядка 683 тонн загрязняющих веществ в год. Их потребители перейдут на теплоснабжение от Беловской ГРЭС. Для этого СГК строит от электростанции тепломагистраль протяженностью 12,4 км.

Кроме экологических эффектов бывшие потребители ряда котельных получили и снижение цен на тепловую энергию. Большинство котельных из-за высокой себестоимости производства имеют тарифы выше, чем на ТЭЦ. Поэтому при переводе на ТЭЦ потребители ряда котельных получают снижение цены на тепло.