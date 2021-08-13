За счет «апгрейда» базовых станций в Рубцовске на треть ускорился мобильный интернет

Новое телеком-оборудование было запущено вблизи промышленных площадок — Рубцовского ЛДК, ОАО «Мельник» и Сибагромаш, в центре города — на ул. Светлова и ул. Комсомольской, а также на выезде из города в направлении Змеиногорского тракта.

Благодаря техническим работам скорость мобильного интернета выросла на треть. Это заметно ускорило загрузку «тяжелого» контента — видео, музыки и фотографий. Даже в пиковые нагрузки горожане могут смотреть мобильное ТВ, участвовать в видеоконференциях и «стримить» контент в соцсети.

Иннокентий Цой. пресс-служба МТС