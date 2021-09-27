За свет, воду и «трубы». Как и когда усилят адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ

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Кому положены льготы по ЖКУ?

В планах правительства — адресно возмещать социально незащищенным категориям граждан подорожание услуг при росте тарифов и сверх-инфляции.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечить предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — ссылается издание на газету аппарата вице-премьера.