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За свет, воду и «трубы». Как и когда усилят адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин поручил ведомствам усилить адресную поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), пишут «Известия». Как и для кого усовершенствуют условия оплаты — в разборе altapress.ru.

Квитанция ЖКХ.
Квитанция ЖКХ.
Наталья Вороненская
1
Кто займется проработкой вопроса ЖКУ?

Поручение адресовано Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минстрою и Минтруду. Предполагается, что ведомства должны внедрить особый тариф оплаты услуг — для модернизации коммунальной инфраструктуры.

2
Кому положены льготы по ЖКУ?

В планах правительства — адресно возмещать социально незащищенным категориям граждан подорожание услуг при росте тарифов и сверх-инфляции.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечить предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — ссылается издание на газету аппарата вице-премьера.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru
3
Когда ждать льгот?

Предполагается, что тарифы доведут до экономически обоснованных, когда их рост превысит инфляцию. Произойти это может при модернизации инфраструктуры ЖКХ.

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