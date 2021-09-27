За свет, воду и «трубы». Как и когда усилят адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ

Поручение адресовано Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минстрою и Минтруду. Предполагается, что ведомства должны внедрить особый тариф оплаты услуг — для модернизации коммунальной инфраструктуры.
В планах правительства — адресно возмещать социально незащищенным категориям граждан подорожание услуг при росте тарифов и сверх-инфляции.
«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечить предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — ссылается издание на газету аппарата вице-премьера.
Предполагается, что тарифы доведут до экономически обоснованных, когда их рост превысит инфляцию. Произойти это может при модернизации инфраструктуры ЖКХ.