За три дня в Бийске подключились к отоплению 99% жилых домов

28 сентября в Бийске стартовал отопительный сезон. За первые три дня к теплу подключены уже 1052 многоквартирных дома, то есть 99% жилого фонда. Порог в 90% преодолели и медицинские, и образовательные учреждения города. Сейчас специалисты Сибирской генерирующей компании проводят наладку гидравлических режимов.

Массовый запуск отопления в Бийске стартовал по распоряжению администрации города 28 сентября.

До официальной даты начала отопительного сезона у бийчан была возможность подключиться к теплу раньше, но в городе не оказалось жителей, которые ей воспользовались. Досрочно подключиться пожелали лишь часть школьных, дошкольных и лечебных учреждений.

По данным на утро 1 октября, к теплу подключились:

1052 многоквартирных дома;

88 школ и детских садов;

52 медицинских учреждения.

sibgenco. online

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Бийске отмечают, что эти показатели выше, чем за тот же период в предыдущие годы.

Бийская ТЭЦ СГК производит тепловую энергию в соответствии с температурным графиком, который согласован и утвержден администрацией города. На станции сформирован запас твердого топлива в объеме 241 тысячи тонн, который превышает нормативный запас, установленный Минэнерго России, в 4,5 раза. Это значит, что ТЭЦ готова нести нагрузки при любых погодных сценариях.