25 августа
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Потребитель

Заберите обратно. Wildberries вернул бесплатный возврат товаров половине клиентов

Wildberries вернул возможность бесплатно возвращать товары более чем лдля половины пользователей сервиса, сообщает ТАСС.

Сайт Wildberries сейчас
Сайт Wildberries сейчас
wildberries.ru

Плату не будут брать с клиентов, у которых высокий процент выкупа заказов.

В компании объяснили, что обязанность платить за возврат ввели, чтобы повысить ответственность покупателей при оформлении доставки.

Так, люди стали чаще совершать осознанные заказы, а количество брака и случаев злоупотребления бесплатными сервисами уменьшилось на 30%. По этой причине маркетплейс решил расширить программу лояльности на большее количество покупателей.

«В дальнейшем тарифы на возврат, как и покупательская скидка, будут динамичными — в зависимости от сезонности, загруженности логистических систем, индивидуальной покупательской истории, количества возвращенных вещей и т. д.», — добавил представитель онлайн-площадки.

В пресс-службе Wildberries также уточнили, что планируют увеличить скидку для постоянных покупателей по специальной акции. Ее приурочат к новому учебному году. Она должна превысить 27%.

Ранее Wildberries стал также известен как «Ягодки».

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