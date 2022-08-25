Заберите обратно. Wildberries вернул бесплатный возврат товаров половине клиентов

Wildberries вернул возможность бесплатно возвращать товары более чем лдля половины пользователей сервиса, сообщает ТАСС .

Плату не будут брать с клиентов, у которых высокий процент выкупа заказов.

В компании объяснили, что обязанность платить за возврат ввели, чтобы повысить ответственность покупателей при оформлении доставки.

Так, люди стали чаще совершать осознанные заказы, а количество брака и случаев злоупотребления бесплатными сервисами уменьшилось на 30%. По этой причине маркетплейс решил расширить программу лояльности на большее количество покупателей.

«В дальнейшем тарифы на возврат, как и покупательская скидка, будут динамичными — в зависимости от сезонности, загруженности логистических систем, индивидуальной покупательской истории, количества возвращенных вещей и т. д.», — добавил представитель онлайн-площадки.

В пресс-службе Wildberries также уточнили, что планируют увеличить скидку для постоянных покупателей по специальной акции. Ее приурочат к новому учебному году. Она должна превысить 27%.

Ранее Wildberries стал также известен как «Ягодки».