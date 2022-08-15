15 августа
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Потребитель

Сайт Wildberries неожиданно стал «Ягодками». Что известно к этому часу

Маркетплейс неожиданно сменил название на русскоязычное. Теперь на логотипе сайта курсивом выделено новое название «Ягодки», а «шапка» усеяна клубникой, малиной и черникой. Почему так произошло — в нашем материале.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
Wildberries.ru
1
Почему именно «Ягодки»?

Wildberries с английского языка переводится как дикие ягоды. Отсюда новое, пусть и неточное название.

2
Зачем понадобилось руссифицировать название?

Основательница международного маркетплейса Татьяна Бакальчук допустила возможное изменение названия на русскоязычное во время обсуждения на форуме «Неделя российского ретейла» 7 июня. Однако окончательное решение она не высказала.

Сайт Wildberries сейчас
Сайт Wildberries сейчас
wildberries.ru
3
Что еще говорили о смене названия?

На форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпромторга России и вице-премьер Денис Мантуров поднял вопрос о засилье иностранных названий на российском рынке. Однако представители бизнеса заметили, что иностранные названия в товарах способствуют их более активным продажам. Многие покупатели считают, что иностранные названия говорят о престиже компании.

4
Что сейчас с сайтом?

Теперь название на «главной» маркетплейса — русское. Однако при переходе на страницу компании оно прежнее. В приложении также ничего не изменилось.

Страница в приложении Wildberries
Страница в приложении Wildberries
wildberries.ru
5
Обвинение Wildberries

Ранее замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский обвинил компанию в сбыте контрафактной продукции. Однако маркетплейс выразил готовность к созданию системы для предотвращения продаж таких товаров.

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