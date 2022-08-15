Сайт Wildberries неожиданно стал «Ягодками». Что известно к этому часу

Wildberries с английского языка переводится как дикие ягоды. Отсюда новое, пусть и неточное название.
Основательница международного маркетплейса Татьяна Бакальчук допустила возможное изменение названия на русскоязычное во время обсуждения на форуме «Неделя российского ретейла» 7 июня. Однако окончательное решение она не высказала.
На форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпромторга России и вице-премьер Денис Мантуров поднял вопрос о засилье иностранных названий на российском рынке. Однако представители бизнеса заметили, что иностранные названия в товарах способствуют их более активным продажам. Многие покупатели считают, что иностранные названия говорят о престиже компании.
Теперь название на «главной» маркетплейса — русское. Однако при переходе на страницу компании оно прежнее. В приложении также ничего не изменилось.
Ранее замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский обвинил компанию в сбыте контрафактной продукции. Однако маркетплейс выразил готовность к созданию системы для предотвращения продаж таких товаров.