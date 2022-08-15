Сайт Wildberries неожиданно стал «Ягодками». Что известно к этому часу

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Что еще говорили о смене названия?

На форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпромторга России и вице-премьер Денис Мантуров поднял вопрос о засилье иностранных названий на российском рынке. Однако представители бизнеса заметили, что иностранные названия в товарах способствуют их более активным продажам. Многие покупатели считают, что иностранные названия говорят о престиже компании.