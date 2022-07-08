8 июля
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Потребитель

О риске превращения Wildberries в канал сбыта контрафакта предупредили в Минпромторге

Wildberries становится каналом сбыта контрафактной продукции, заявил замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский, передает ТАСС.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Однако маркетплейс выразил готовность к созданию системы для предотвращения продаж таких товаров.

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», — сказал он.

По словам представителя Минпромторга, были отмечены в том числе случаи продажи рецептурных препаратов и контрафактной обуви.

При этом маркетплейс заявляет о готовности бороться с торговлей контрафактом, пишет bfm.ru.

«Wildberries, по крайней мере, выражает готовность к этому диалогу, и к тому, чтобы создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того, чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — сказал Заславский.

Он уточнил — Wildberries может разработать автоматические алгоритмы, которые выявляют использование чужих товарных знаков, а также проводить постоянный онлайн-мониторинг продукции и применять другие меры по предотвращению продаж контрафактной продукции.

Между тем защитники прав потребителей жаловались, что Wildberriies продолжает брать деньги за возврат.

Ранее сообщалось, что на Wildberries запустили продажу товаров Zara.

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