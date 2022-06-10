10 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Wildberriies продолжает брать деньги за возврат. На это пожаловались защитники прав потребителей

Международная конфедерация обществ потребителей (КонФОП) пожаловалась в Роспотребнадзор на Wildberries, которая взимает с клиентов деньги за возврат товара. Копия соответствующего письма оказалась в распоряжении «Газеты.ру».

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

По словам защитников, маркетплейс ранжирует клиентов в зависимости от суммы заказа и процента выкупленного товара. Если клиент не соответствует нормативам — взимают комиссию при возврате каждой позиции.

В КонФОП такой подход к покупателям назвали дискриминацией.

«С начала мая мы отметили рост жалоб покупателей на то, что при возврате товара на Wildberries с них взимают по 100 рублей за каждый возвращенный товар. В последствии маркетплейс обновил на своем сайте информацию о возврате», — говорит представитель правления КонФОП Дмитрий Янин.

Так, стоимость возврата для Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока составляет 100 рублей (за одну позицию), а для других регионов России и СНГ — 50 рублей.

«Но при сумме выкупа от 5 тыс. рублей и проценте выкупа от 19% возврат осуществляется бесплатно. Данная практика имеет признаки дискриминационной», — уверен Янин.

Эксперт добавил, что по закону покупатель имеет право отказаться от товара в течение семи дней, и при отказе ему должны вернуть деньги — за исключением суммы, которая затрачена на доставку.

Кстати, ранее Wildberries пояснил информацию о массовых штрафах за возврат товаров.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость