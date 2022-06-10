Wildberriies продолжает брать деньги за возврат. На это пожаловались защитники прав потребителей

Международная конфедерация обществ потребителей (КонФОП) пожаловалась в Роспотребнадзор на Wildberries, которая взимает с клиентов деньги за возврат товара. Копия соответствующего письма оказалась в распоряжении « Газеты.ру ».

По словам защитников, маркетплейс ранжирует клиентов в зависимости от суммы заказа и процента выкупленного товара. Если клиент не соответствует нормативам — взимают комиссию при возврате каждой позиции.

В КонФОП такой подход к покупателям назвали дискриминацией.

«С начала мая мы отметили рост жалоб покупателей на то, что при возврате товара на Wildberries с них взимают по 100 рублей за каждый возвращенный товар. В последствии маркетплейс обновил на своем сайте информацию о возврате», — говорит представитель правления КонФОП Дмитрий Янин.

Так, стоимость возврата для Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока составляет 100 рублей (за одну позицию), а для других регионов России и СНГ — 50 рублей.

«Но при сумме выкупа от 5 тыс. рублей и проценте выкупа от 19% возврат осуществляется бесплатно. Данная практика имеет признаки дискриминационной», — уверен Янин.

Эксперт добавил, что по закону покупатель имеет право отказаться от товара в течение семи дней, и при отказе ему должны вернуть деньги — за исключением суммы, которая затрачена на доставку.

Кстати, ранее Wildberries пояснил информацию о массовых штрафах за возврат товаров.