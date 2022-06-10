Wildberriies продолжает брать деньги за возврат. На это пожаловались защитники прав потребителей

По словам защитников, маркетплейс ранжирует клиентов в зависимости от суммы заказа и процента выкупленного товара. Если клиент не соответствует нормативам — взимают комиссию при возврате каждой позиции.
В КонФОП такой подход к покупателям назвали дискриминацией.
«С начала мая мы отметили рост жалоб покупателей на то, что при возврате товара на Wildberries с них взимают по 100 рублей за каждый возвращенный товар. В последствии маркетплейс обновил на своем сайте информацию о возврате», — говорит представитель правления КонФОП Дмитрий Янин.
Так, стоимость возврата для Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока составляет 100 рублей (за одну позицию), а для других регионов России и СНГ — 50 рублей.
«Но при сумме выкупа от 5 тыс. рублей и проценте выкупа от 19% возврат осуществляется бесплатно. Данная практика имеет признаки дискриминационной», — уверен Янин.
Эксперт добавил, что по закону покупатель имеет право отказаться от товара в течение семи дней, и при отказе ему должны вернуть деньги — за исключением суммы, которая затрачена на доставку.
Кстати, ранее Wildberries пояснил информацию о массовых штрафах за возврат товаров.