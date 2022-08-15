Маркетплейс Wildberries сменил название

Сейчас — в дополнение к новому названию — в «шапке» онлайн-магазина изображены клубника, малина и ежевика.
Ранее основной владелец торговой площадки Татьяна Бакальчук рассказала о возможной смене названия, указывает Lenta.ru. Однако она не рассекретила варианты.
Известно было только то, что оно может быть на русском языке.
Кстати, в приложении маркетплейса все по-прежнему. В нем на ребрендинг пока нет ни намека.
Приложение Wildberries.
www.wildberries.ru
Между тем совсем недавно в Wildberries рассказали, какие трусы предпочитают носить жители российских регионов.