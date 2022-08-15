15 августа
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Потребитель

Маркетплейс Wildberries сменил название

Сайт Wildberries сменил название на «Ягодки». Его разместили в на главной странице маркетплейса.

Wildberries сменил название.
Wildberries сменил название.
www.wildberries.ru

Сейчас — в дополнение к новому названию — в «шапке» онлайн-магазина изображены клубника, малина и ежевика.

Ранее основной владелец торговой площадки Татьяна Бакальчук рассказала о возможной смене названия, указывает Lenta.ru. Однако она не рассекретила варианты.

Известно было только то, что оно может быть на русском языке.

Кстати, в приложении маркетплейса все по-прежнему. В нем на ребрендинг пока нет ни намека.

Приложение Wildberries.
Приложение Wildberries.
www.wildberries.ru

Между тем совсем недавно в Wildberries рассказали, какие трусы предпочитают носить жители российских регионов.

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