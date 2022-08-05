Какие трусы предпочитают носить жители российских регионов, рассказали в Wildberries

В аналитической службе маркетплейса Wildberries провели исследование о предпочтениях россиян в выборе трусов, приуроченное ко Дню нижнего белья, который ежегодно отмечается в США.

В первом полугодии 2022 года жители России приобрели 10,5 млн единиц трусов, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе торговой площадки.

По подсчетам компании, больше всего в стране денег на них тратят жители Чукотки (1 703 руб.), Магаданской области (1 533 руб.), Москвы (1 491 руб.), Хабаровского края (1 338 руб.) и Мурманской области (1 272 руб.).

«На Чукотке мужчины предпочитают брутальные серые семейные трусы, женщины — комфортные хлопковые черные слипы. Мужчины из Магаданской области чаще всего приобретают наборы разноцветных трусов-плавок, а женщины — яркие трусики-базильяно. Хабаровчане предпочитают спортивные боксеры с гульфиком, а хабаровчанки выбирают разноцветные стринги в рубчик. Мужчины из Мурманской области чаще интересуются яркими семейными трусами в контрастную клетку, а женщины из региона приобретают бесшовные утягивающие трусики с высокой посадкой для коррекции фигуры… Мужчины-москвичи чаще других выбирают для себя обтягивающие трусы-шорты синего цвета, женщины-москвички — модное белье с завышенной талией.», — рассказали в компании.

Продолжает расти интерес россиян к отечественной продукции.

Ранее сексологи и психологи рассказали, в каком возрасте девочки должны носить купальник на пляже.

А телеведущая Малышева призвала мужчин менять трусы по несколько раз на дню.