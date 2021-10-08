Малышева призвала мужчин менять трусы по несколько раз на дню

А ложиться в постель мужской половине человечества лучше вообще в чем мать родила, уверена телеведущая и терапевт.

«На самом деле спать без трусов — это правильно. Почему? Потому что важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Тогда вы отдыхаете, тогда у вас вырабатываются гормоны радости», — заявила Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

К кому будут «прижиматься» во сне одинокие мужчины, телеведущая не пояснила.

Второй ведущий Герман Гандельман назвал еще одну опасность ношения трусов — они могут создавать помехи кровотоку, пишет «Росбалт».

«У всех трусов есть резинка, которая немного уменьшает циркуляцию жидкости и лимфы», — отметил кардиолог-реаниматолог.

А доктор медицинских наук Андрей Продеус, участвовавший в программе, вообще призвал выкидывать старое исподнее. Трусы нужно менять как минимум раз в полгода, так как на них скапливаются опасные бактерии, сказал эксперт.

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