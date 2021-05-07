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Жизнь

Елена Малышева рассказала, каким будет секс через 10 лет

Доктор и телеведущая Елена Малышева попыталась представить сексуальную жизнь людей будущего. Прогнозами она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

«Секс — часть великой физиологии человека. Он не изменялся на протяжении тысячелетий. Но что будет с нами в ближайшие 10 лет? Как изменится близость?», — размышляет Малышева.

Так, учёные предсказывают, что заниматься сексом партнёры смогут удалённо — с использованием костюмов виртуальной реальности, имитирующих прикосновения.

Люди смогут сами выбирать себе эрогенные зоны, а неврологи якобы смогут искусственно создавать их в любой части тела.

При этом партнеры станут меньше заниматься сексом. По словам телеведущей, эта тенденция ужепрослеживается в новых поколениях. Причина — зависимость от гаджетов, хронический стресс и депрессии.

Подписчики теледоктора такие предсказания не одобрили: по их словам, они не пожелали бы такого своим детям, а современные технологии «катятся не в ту сторону».

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