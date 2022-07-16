16 июля
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Жизнь

Сексологи и психологи рассказали, в каком возрасте девочки должны носить купальник на пляже

В советское время большинство маленьких девочек купались только в плавках — это было нормой. Сейчас в продаже много детских купальников, и перед многими родителями встает вопрос: «С какого возраста дочери пора надевать купальник с верхом для отдыха на общественном пляже?»

Сочи.
Сочи.
unsplash.com

«Мое мнение как психолога: дети любого возраста в общественных местах не должны быть обнаженными», — говорит Елена Сидоренко, психолог, медиатор, ведущая групп для родителей по психологической адаптации детей к детскому саду и школе:.

С года мальчикам на пляже обязательно надо быть в плавках, девочкам — в купальнике, закрывающем грудь.

Почему это так важно:

  • гигиена ребенка;
  • границы тела ребенка;
  • границы окружающих;
  • защита груди от солнца;
  • исключение провокации недетских игр (после трех лет возрастает интерес детей к интимным частям тела);
  • предотвращение попадания фотографий обнаженных детей на недетские сайты (педофилы не дремлют).

Порой дети сами стесняются ходить обнаженными на пляже, но родители или чаще бабушки их высмеивают словами: «Что там тебе скрывать?», «Еще ничего не выросло» и так далее. Это касается не только пляжа, но и дома, пишет Газета.Riu.

Не ходите голыми

Не нужно позволять себе и другим членам семьи ходить дома нагими либо в нижнем белье при детях на постоянной основе.

До двух лет ребенка мало интересует кто-то, кроме него самого. После двух лет ребенок начинает замечать строение тела других людей, их различия. Уже в этом возрасте необходимо исключить хождение по дому обнаженными. Телесная открытость родителей может исказить в сознании ребенка правила приемлемого поведения в обществе, уверена эксперт.

Половая безопасность

«Девочке стоит надевать купальник после двух лет с целью обучения половой безопасности», — говорит Любовь Климова, психолог, специалист по половому воспитанию, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте».

Однако эксперт сказала, что в этом вопросе нет единого мнения среди родителей и специалистов.

Правило нижнего белья

«Как эксперт в сфере полового воспитания я опираюсь на базовые правила, связанные с понятиями „интимность“ и „половая безопасность“. Это так называемые правила нижнего белья. Примерно с двух лет родителям рекомендуется постоянно проговаривать и изучать эти правила с ребенком в любой подходящей ситуации. Так, одним из правил является следующее: важно объяснять детям, что части тела, которые находятся под нижним бельем (трусики, маечка, купальник для девочек) — это интимные части тела. Они принадлежат только ребенку. Нельзя позволять никому смотреть, трогать и фотографировать их. Исключением является осмотр у врача или гигиенические процедуры с помощью родителей», — пояснила специалист.

Поэтому после двух лет стоит надевать девочке купальник.

Усвоение правила

«Начинается половое воспитание в возрасте двух-трех лет — с названия половых органов и правил гигиены. Как правило, к пяти-шести годам ребенок должен уже не только уметь самостоятельно мыть половые органы, но также знать о личных границах (например, стучаться в закрытую дверь спальни родителей, не заходить без разрешения в ванную комнату, если кто-то из родителей принимает душ так далее)», — говорит Каролина Путинцева, психолог-сексолог.

А еще знать правило нижнего белья, уверена сексолог.

«Зона трусиков у мальчиков и зона купальника (верх, прикрывающий грудь, и трусики) у девочки называются интимными зонами, которые нельзя никому показывать и давать трогать (за исключением осмотра врача или родителям для каких-либо процедур, важных для здоровья). Эти знания важны для безопасности ребенка — они помогут избежать насилия», — рассказывает специалист.

Она уверена — с трехлетнего возраста девочке уже нужно надевать купальник с верхней частью, закрывающей грудь, либо сделать выбор в пользу слитного купальника. Так ребенок к возрасту пяти-шести лет гораздо лучше усвоит правило нижнего белья.

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