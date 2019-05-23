Зачем крупному барнаульскому застройщику маслозавод и как его планируется развивать

17 мая в селе Малахово Косихинского района торжественно открыли современное пищевое предприятие. Группа компаний «Союз», специализирующаяся на строительстве качественного жилья, вновь начала осваивать новое для себя направление. Маслоцех холдинг возвел всего за год. В ближайшие несколько лет здесь планируется создать целый комплекс по переработке маслосемян.

Как удалось быстро построить завод?

В Косихинском районе «Союз» работает с 2016 года. Сейчас у компании здесь уже более 6 тысяч гектаров земли, есть современная техника. Как результат — высокие урожаи. Валовой сбор подсолнечника доходил до 30 ц/га, пшеницы — до 57 ц/га, гречихи — до 27 ц/га.

Логично, что, имея такие показатели, инвестор задумался о собственной переработке. Остановиться решили на растительных маслах.

По словам Владимира Отмашкина, генерального директора ИСК «Союз», построить и запустить новое предприятие удалось в короткие сроки. Еще год назад на площадке, где теперь красуется завод, вообще ничего не было.

К вопросу строительства руководство холдинга подошло рачительно: при возведении были использованы материалы, оставшиеся после демонтажа зданий других предприятий «Союза».

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

Изначально мы планировали открыть завод в Барнауле. Однако потом подумали и решили сделать это в селе. Сейчас много разговоров о том, что сельские жители разучились работать. На самом деле это не так. Здесь живут и работают такие же люди, как и в городе, но специфика в том, что из-за отсутствия постоянной работы они вынуждены уезжать на заработки либо трудиться на своем подворье. Когда мы запустили завод, к нам пришли прекрасные работники, нормальные, квалифицированные, добросовестные специалисты. И я не сомневаюсь в том, что этот процесс будет продолжаться. Мы со своей стороны готовы давать им возможность для развития.

Сейчас на предприятии трудятся 15 человек — все жители Малахово. С запуском второй и третьей очередей завода штат будет расширяться.

Открытие маслоцеха. Дарья Кирщина

Какое установили оборудование?

Выбор импортного оборудования инвесторы сделали, изучив предложения китайских, немецких и чешских поставщиков. Остановились на последних.

Владимир Анипченко, директор компании «Новые технологии», отвечающий за все производственные процессы на новом заводе, уверяет: установленное здесь оборудование — это последнее слово техники. Подобное используют все современные предприятия страны.

В настоящий момент производственная мощность завода в Малахово составляет до 20 тонн переработки маслосемян в сутки. Это около 7−8 тонн готовой продукции. Нерафинированное подсолнечное масло выпускают в ПЭТ-таре объемом 1 и 5 литров.

Уже в будущем году мощности предприятия планируется увеличить как минимум вдвое.

Владимир Анипченко,

директор компании «Новые технологии»:

Мощность автоматизированной фасовочной линии составляет 1,8 тысячи литровых бутылок продукции в час и 300 пятилитровых. Но у нас есть прекрасные перспективы роста.

Открытие маслоцеха. Дарья Кирщина

Что сейчас выпускает новый завод?

На предприятии в Малахово уже начали выпускать нерафинированное подсолнечное масло, назвав его «Алтайское особое». И это не просто слова.

Для производства нового продукта компания «Союз» использует семечку, выращенную на собственных полях.

На заводе ее отбирают по качественных показателям, подогревают, чтобы лучше очистить от лузги, которая, к слову, не выбрасывается, а используется для выпуска топливных брикетов. Затем ядро отправляют под пресс, полученное масло фильтруют.

Высококачественное продукт, полученный по технологии холодного отжима, сохраняет все полезные свойства, прекрасный вкус и аромат.

Открытие маслоцеха. Дарья Кирщина

Каковы перспективы?

На сегодняшний день компания «Союз» ведет переговоры о поставках растительного масла с различными торговыми сетями, а также с иностранными партнерами.

В перспективе линейку выпускаемой продукции планируется расширить, добавив в ассортимент натуральное льняное масло. Возможности приобретенной фасовочной линии позволяют разливать его в бутылки объемом 0,33 литра.

Владимир Отмашкин смотрит еще дальше. По его словам, получение подсолнечного жмыха, побочного продукта маслопереработки и прекрасного компонента для кормления скота, может стать отличным толчком для запуска проекта по животноводству. Что было бы вполне логично в концепции замкнутого производства, которую декларирует «Союз».

Руководитель компании не исключает, что со временем может заняться и торговлей, запустив сеть небольших магазинов формата «у дома», в которых будут продаваться продукты в том числе и собственного производства.

Для компании, которая строит жилье кварталами и имеет свободные коммерческие площади, это не составляет труда. Жители Барнаула от этого только выиграют.