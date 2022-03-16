16 марта
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Зачем нужен VPN

Вопрос о том, как застраховаться от хакеров и киберугроз в интернете, как защитить свои персональные данные и обеспечить полную анонимность конфиденциальной информации, всегда был и остаётся актуальным: сегодня им задаются как частные лица, так и руководители организаций и предприятий разных сфер и отраслей. Профессионалы рекомендуют использовать VPN как самый эффективный, безопасный и доступный инструмент. В сегодняшней статье мы узнаем всё о ВПН и выясним, как расшифровывается эта аббревиатура.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

VPN — Virtual Private Network (Виртуальные частные сети) — необходим для защиты конфиденциальных сведений и:

  • удалённой работы: работодатель, сотрудники могут присылать вам важные документы и договоры, которые не смогут перехватить хакеры;
  • безопасного подключения к wi-fi в общественных местах — кафе, ресторанах, театрах, метро. Злоумышленники не смогут украсть ваши данные и использовать их в своих целях, например, зайти в социальные сети под вашим именем.

VPN является инструментом получения доступа к сайтам, ресурсам и платформам, которые по каким-то причинам заблокированы в вашей стране. VPN позволяет обеспечить анонимность, закрывает доступ к сведениям о том, какие сайты вы посещали, в каком регионе находитесь и какой информацией интересуетесь.

Благодаря изменению информации о геолокации, появляется возможность приобретать авиабилеты по наиболее выгодным ценам: авиакомпании устанавливают разные тарифы для покупателей из разных регионов мира.

Как найти подходящий VPN сервис?

С этой целью можно самостоятельно провести мониторинг: введите в любой поисковик соответствующее словосочетание и вашему вниманию будут представлены наиболее популярные и посещаемые сервисы. Останется собрать о них отзывы и провести подробные сравнения. Второй вариант — посетить портал vpnscanner.com, где самая актуальная и полезная информация собрана в одном месте. Здесь вниманию предлагаются оптимальные VPN сервисы, прошедшие всесторонний независимый анализ и получившие самые высокие рейтинги и оценки. При выборе подходящего ВПН сервиса учитывается:

  • скорость соединения;
  • наличие мобильного приложения VPN;
  • уровень шифрования.

Недавно проведённый опрос показал, что подавляющее большинство из нас неоднократно слышало о ВПН сервисах и применяло их при работе на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и планшетах. Это связано, в том числе с распространением цензуры в сети интернет, а также блокировки разнообразных сайтов, блогов и сервисов.

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