Зачем нужен VPN

Вопрос о том, как застраховаться от хакеров и киберугроз в интернете, как защитить свои персональные данные и обеспечить полную анонимность конфиденциальной информации, всегда был и остаётся актуальным: сегодня им задаются как частные лица, так и руководители организаций и предприятий разных сфер и отраслей. Профессионалы рекомендуют использовать VPN как самый эффективный, безопасный и доступный инструмент. В сегодняшней статье мы узнаем всё о ВПН и выясним, как расшифровывается эта аббревиатура.

VPN — Virtual Private Network (Виртуальные частные сети) — необходим для защиты конфиденциальных сведений и:

удалённой работы: работодатель , сотрудники могут присылать вам важные документы и договоры , которые не смогут перехватить хакеры;

сотрудники могут присылать вам важные документы и договоры которые не смогут перехватить хакеры; безопасного подключения к wi-fi в общественных местах — кафе , ресторанах , театрах , метро. Злоумышленники не смогут украсть ваши данные и использовать их в своих целях , например , зайти в социальные сети под вашим именем.

VPN является инструментом получения доступа к сайтам, ресурсам и платформам, которые по каким-то причинам заблокированы в вашей стране. VPN позволяет обеспечить анонимность, закрывает доступ к сведениям о том, какие сайты вы посещали, в каком регионе находитесь и какой информацией интересуетесь.

Благодаря изменению информации о геолокации, появляется возможность приобретать авиабилеты по наиболее выгодным ценам: авиакомпании устанавливают разные тарифы для покупателей из разных регионов мира.

Как найти подходящий VPN сервис?

С этой целью можно самостоятельно провести мониторинг: введите в любой поисковик соответствующее словосочетание и вашему вниманию будут представлены наиболее популярные и посещаемые сервисы. Останется собрать о них отзывы и провести подробные сравнения. Второй вариант — посетить портал vpnscanner.com, где самая актуальная и полезная информация собрана в одном месте. Здесь вниманию предлагаются оптимальные VPN сервисы, прошедшие всесторонний независимый анализ и получившие самые высокие рейтинги и оценки. При выборе подходящего ВПН сервиса учитывается:

скорость соединения;

наличие мобильного приложения VPN;

уровень шифрования.

Недавно проведённый опрос показал, что подавляющее большинство из нас неоднократно слышало о ВПН сервисах и применяло их при работе на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и планшетах. Это связано, в том числе с распространением цензуры в сети интернет, а также блокировки разнообразных сайтов, блогов и сервисов.