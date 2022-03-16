Зачем нужен VPN

VPN — Virtual Private Network (Виртуальные частные сети) — необходим для защиты конфиденциальных сведений и:
- удалённой работы: работодатель, сотрудники могут присылать вам важные документы и договоры, которые не смогут перехватить хакеры;
- безопасного подключения к wi-fi в общественных местах — кафе, ресторанах, театрах, метро. Злоумышленники не смогут украсть ваши данные и использовать их в своих целях, например, зайти в социальные сети под вашим именем.
VPN является инструментом получения доступа к сайтам, ресурсам и платформам, которые по каким-то причинам заблокированы в вашей стране. VPN позволяет обеспечить анонимность, закрывает доступ к сведениям о том, какие сайты вы посещали, в каком регионе находитесь и какой информацией интересуетесь.
Благодаря изменению информации о геолокации, появляется возможность приобретать авиабилеты по наиболее выгодным ценам: авиакомпании устанавливают разные тарифы для покупателей из разных регионов мира.
Как найти подходящий VPN сервис?
С этой целью можно самостоятельно провести мониторинг: введите в любой поисковик соответствующее словосочетание и вашему вниманию будут представлены наиболее популярные и посещаемые сервисы. Останется собрать о них отзывы и провести подробные сравнения. Второй вариант — посетить портал vpnscanner.com, где самая актуальная и полезная информация собрана в одном месте. Здесь вниманию предлагаются оптимальные VPN сервисы, прошедшие всесторонний независимый анализ и получившие самые высокие рейтинги и оценки. При выборе подходящего ВПН сервиса учитывается:
- скорость соединения;
- наличие мобильного приложения VPN;
- уровень шифрования.
Недавно проведённый опрос показал, что подавляющее большинство из нас неоднократно слышало о ВПН сервисах и применяло их при работе на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и планшетах. Это связано, в том числе с распространением цензуры в сети интернет, а также блокировки разнообразных сайтов, блогов и сервисов.