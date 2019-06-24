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24 июня 15°C

Зачем рестораны Белокурихи запускают свой «АлтайФест» и что там будет интересного

25 июня в алтайском городе-курорте стартует свой собственный гастрономический фестиваль — «Белокурихафест». Он задумывался как «превью» масштабного фестиваля напитков, который начнется в ближайшую пятницу на «Сибирском подворье». Участникам «Белокурихафеста» предлагают обойти все рестораны и выиграть iPhone 8.

Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017"
Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017"
Олег Богданов
1 Сколько будет длиться фестиваль?

«Белфест» пройдет с 25 по 27 июня. Рестораны откроют развлекательную программу. Символом фестиваля станет резвящаяся белка.

2 Какие заведения участвуют в «Белокурихафесте?»

Всего их 12 — это рестораны «Мишель», «Бивер», «Биршале», «Трапеза», «Пятое колесо», «Встречи у реки» и «Тридевятое царство», кафе «Пивной барон», пивоварни — «Барон фон Альбрехт» и «Братчина Сибири», а также комплексы — «Благодать» и «Беловодье».

3 Какие подарки готовят для посетителей?

Каждый гость «Белфеста» может получить ценные подарки от ресторанов-участников. Для этого нужно с 25 по 27 июня посетить все заведения, указанные в программе, и в каждом получить штамп определенного цвета на специальном бейдже.

Его выдадут в первом же ресторане. Главным призом, который разыграют на «Белокурихафесте», станет iPhone 8. Кроме того, спонсоры будут дарить сертификаты в рестораны, санатории и отели города.

Победителей определит лотерея на церемонии закрытия фестиваля — 27 июня.

&quot;Алтайфест&quot;.
«Алтайфест».
Пресс-служба компании «Курорт Белокуриха».
4 Когда стартует «АлтайФест-2019»?

В этом году фестиваль будет проходить в течение двух дней — 28 и 29 июня. Местом его проведения традиционно станет туристический комплекс «Сибирское подворье» в Смоленском районе, в 7 км от Белокурихи.

С его программой можно ознакомиться здесь.

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