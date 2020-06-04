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4 июня 14°C
Заезжайте в чистый дом/офис! Всю грязную работу «Дворецкий» берёт на себя.
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Заезжайте в чистый дом/офис! Всю грязную работу «Дворецкий» берёт на себя.

У вас закончился ремонт в квартире? Ваша фирма переезжает на новое место? Или просто хотите провести генеральную уборку в офисе?

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Клининговая компания «Дворецкий» готова помочь! Наведём идеальную чистоту: от пола до потолка, вымоем окна, витрины и даже фасад.

Справимся, пожалуй, с любыми загрязнениями! Знаете в чём коварство послестроительной уборки? Строительная пыль! Она оседает на поверхностях еще в течении 3 месяцев после окончания ремонта. Её трудно смыть без специальных средств и инвентаря. После неграмотной уборки еще долго будут оставаться грязные разводы.

Компания «Дворецкий» давно работает на рынке моющих и чистящих средств, обучает персонал качественной уборке по европейским стандартам ХАССП. Поэтому доверяя генеральную и ежедневную уборку нам, вы можете быть уверены — вас будет встречать идеально чистое помещение! Пространство готовое для работы, жизни и вашего творчества!

Просто позвоните нам! И наш специалист приедет к вам, чтобы оперативно просчитать стоимость уборки, составить график работ.

Всем клиентам до конца месяца дарим специальное моющее средство для ухода за домом/офисом после ремонта!

Звоните: +7 913 254 75 85
Адрес: ​Пролетарская, 128​2−1 офис; 2 этаж
Инстаграм @dvoreckiy22

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