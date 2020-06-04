Заезжайте в чистый дом/офис! Всю грязную работу «Дворецкий» берёт на себя.

Клининговая компания «Дворецкий» готова помочь! Наведём идеальную чистоту: от пола до потолка, вымоем окна, витрины и даже фасад.
Справимся, пожалуй, с любыми загрязнениями! Знаете в чём коварство послестроительной уборки? Строительная пыль! Она оседает на поверхностях еще в течении 3 месяцев после окончания ремонта. Её трудно смыть без специальных средств и инвентаря. После неграмотной уборки еще долго будут оставаться грязные разводы.
Компания «Дворецкий» давно работает на рынке моющих и чистящих средств, обучает персонал качественной уборке по европейским стандартам ХАССП. Поэтому доверяя генеральную и ежедневную уборку нам, вы можете быть уверены — вас будет встречать идеально чистое помещение! Пространство готовое для работы, жизни и вашего творчества!
Просто позвоните нам! И наш специалист приедет к вам, чтобы оперативно просчитать стоимость уборки, составить график работ.
Всем клиентам до конца месяца дарим специальное моющее средство для ухода за домом/офисом после ремонта!
Звоните: +7 913 254 75 85
Адрес: Пролетарская, 1282−1 офис; 2 этаж
Инстаграм @dvoreckiy22