Загородное строительство под ключ от компании «Мечтаево»

Чем выгодно строительство «под ключ»? В данном случае с вами работает один исполнитель. Именно он отвечает за геологические изыскания, выбор фундамента для здания, последующую реализацию проекта. Компания «Мечтаево» реализует полноценное строительство домов «под ключ». Услуги предоставляются в Москве и Подмосковье. Компания занимается данной деятельностью с 2002 года. На счету фирмы множество реализованных проектов каркасных, каменных и газобетонных домов.

Тысячи клиентов остались довольны работой специалистов. Отзывы заказчиков услуг компании можно найти в интернете. Есть и другие причины выбрать строительство домов под ключ в компании «Мечтаево». Ведь именно здесь клиентам предлагаются:

использование современных технологий строительства и высококачественных стройматериалов проверенных мировых производителей;

оптимальный баланс цены и качества на все услуги;

консультационные услуги до заказа строительных работ и после выполнения строительства;

возможность реализации проекта загородного жилья большой сложности по индивидуальному проекту.

Компания «Мечтаево» выполняет строительство домов по каркасной технологии более пятнадцати лет. Можно заказать быстрое и недорогое возведение готовых жилых домов, быстровозводимых строений. Выполняется строительство канадских, модульных и сборных домов. На сайте организации есть сотни проектов загородного строительства под любые потребности. Есть возможность заказать как одноэтажный малогабаритный дачный дом, так и строение сложной конструкции в несколько этажей с пристройками. Какой бы вариант вы бы ни выбрали, вы получите такие преимущества:

строительство дома в четко отведенные сроки , при этом будут учитываться все пожелания и просьбы клиента;

при этом будут учитываться все пожелания и просьбы клиента; заказчик услуги может присутствовать на любом этапе возведения строения;

можно заказать смежный сервис по типу дизайна интерьера дома , оригинальной облицовки внутренних или внешних поверхностей здания и т.д.

Во время весеннего карантина много людей осознало, насколько удачным является наличие собственного загородного жилья. Свой дом и участок — это свобода пребывания на открытом воздухе без всяких ограничений. Можно принимать солнечные ванны, работать в саду и огороде. Также вы сможете просто наслаждаться единением с природой.

Поэтому жители городов все чаще стали заказывать строительство домов под ключ. Компания «Мечтаево» помогла множеству людей реализовать самые смелые идеи по строительству загородных особняков. Дома строятся по современной технологии, что позволяет в сжатые сроки получить готовое полноценное жилье. То, сколько будет строиться жилое здание, зависит от типа строения. Например, для газобетонного дома срок возведения колеблется в пределах от 90 до180 дней. Длительность строительства зависит от степени сложности проекта и других факторов. Однако в любом случае вы получите результат, который будет отвечать все вашим пожеланиям и финансовым возможностям.