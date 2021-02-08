Заказ ритуальных услуг в Москве: как избежать обмана?

Многие семьи в Москве испытывают шок, когда из жизни уходят близкие люди. В таком состоянии сложно держать себя в руках и рассуждать рационально. При этому нужно как можно быстрее решать разные вопросы. Ситуацией часто пользуются мошенники, цель которых — нажиться на горе семьи. О том, как обезопасить себя от неприятностей, о чем нужно позаботиться и как лучше организовать похороны — читайте в разборе.

Ритуальные агенты на подходе: как не обмануться?

Не успела семья получить подтверждение факта смерти родственника, а в двери уже стучатся ритуальные агенты. С такой ситуацией сталкиваются большинство россиян, переживающих утрату.

Оперативная информация попадает в руки сотрудников похоронных бюро разными путями, но достаточно оперативно. Нередко в дом может прийти не один агент. Здесь главное сохранить бдительность и самообладание, чтобы ушлые «ритуальщики» не навязали лишние или чересчур дорогостоящие услуги.

Кто бы не сообщил агентам о смерти родственника, важно помнить несколько правил, которые уберегут от проблем и неоправданных трат. Недобросовестные сотрудники похоронных бюро в погоне за наживой нередко используют разные и не совсем честные схемы.

Назовем самые распространенные из них:

Большинство ритуальных агентств получает информацию в разных организациях , даже в тех , которым предоставлять ее запрещено законом. Иногда сотрудники ритуальных бюро предлагают санитарные услуги морга по значительно завышенным расценкам. Кстати , скидка тоже свидетельствуют о том , что дело не чисто. В моргах цены фиксированные и указаны в официальных прайсах. Не верьте агенту , который обещает организовать похороны на закрытом кладбище. В таких местах упокоения нельзя купить участок , даже за большие деньги. И помните , земля для захоронения на территории действующих кладбищ предоставляется бесплатно. Не стоит верить агенту , который говорит об обратном.

Печальное событие: как правильно организовать похороны?

Не всякая семья в Москве сможет сама организовать траурное мероприятие. Особенно если горе окажется настолько сильным, что думать над решением вопросов очень сложно. А ведь надо успеть сделать многое за один день:

подготовить разные документы;

найти подходящее кладбище;

вырыть яму под могилу;

купить гроб , венки и другие товары;

венки и другие товары; организовать панихиду;

заказать катафалк и автобус.

А еще ведь нужно не забыть про поминки. Это особенно важно, если хоронить приходится православного христианина. Правда, в связи с пандемией COVID-19 с этим могут возникнуть сложности. Но поминальную трапезу удастся организовать и дома для родственников. А продукты с доставкой получится заказать в заведении общепита.

Все окажется намного проще, если иметь дело с компанией Ритуал.Ру, так как это гарантия надежности и безопасности. Это старое и проверенное ритуальное агентство, теперь оно имеет свой сайт https://ritual.ru, что дает возможность заказы оформлять онлайн. И не только на разные услуги, но также и на траурные атрибуты. Расценки здесь недорогие, удастся подобрать наиболее подходящий вариант. Да и про качество покупаемых товаров не стоит переживать.