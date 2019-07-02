Закрытое небо: три российских авиаперевозчика отменили рейсы в Чехию

Авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» со 2 июля приостановили рейсы между Прагой и российскими аэропортами Жуковский (Москва) и Кольцово (Екатеринбург) в связи с внезапным аннулированием чешскими властями разрешений на полеты, говорится в заявлениях перевозчиков.

Из-за решения властей Чехии «Аэрофлот» отменил большую часть рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, запланированных на 2 июля.

Авиакомпания заявила о готовности перевезти пассажиров отмененных рейсов оставшимися двумя рейсами (SU2012/2013 и SU2024/2025). При этом клиентам предложено оформить возврат билета без сборов или выбрать маршрут на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за корректировку маршрута.

В сообщении на сайте авиаперевозчика сообщается, что компания «внимательно следит за сложившейся ситуацией», пассажиров будут оперативно оповещать через центр бронирования и информации.

Чешские власти со 2 июля также аннулировали разрешение на рейсы авиакомпании «Победа» («дочка» «Аэрофлота») из Москвы в Карловы Вары, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Уральские авиалинии» сообщили, что на неопределенный срок задерживаются рейсы У6−701 Екатеринбург — Прага и У6−751 Жуковский — Прага и обратно от 2 июля. В компании заявили, что приостанавливают рейсы в Чехию и пообещали предоставить всем пассажирам необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам.

При этом причины, по которым авиационные власти Чехии решили аннулировать разрешение на полеты, не уточняются, пишет znak.com.

По информации источника «Интерфакса», полеты ограничили, так как Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для чешского перевозчика.

По последним данным, авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полеты из Екатеринбурга в Прагу.