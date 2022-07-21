Заменитель «Колы». Почему иван-чай могут признать сельхозпродукцией, и что об этом говорит Путин

Иван-чай могут включить в перечень сельхозпродукции, сообщает Минсельхоз в своем Telegram-канале . У него есть все шансы «сместить» чай и кофе, а еще — стать популярным среди покупателей.

Иван-чай могут сделать сельхозпродукцией. Когда и где это предложили?

Признать иван-чай сельхозпродукцией предложили на форуме «Сильные идеи для нового времени», проходившем в Санкт-Петербурге 19−20 июля.

А чья это идея?

С такой инициативой к президенту Владимиру Путину обратился председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

Что ответил Путин?

Российский лидер поддержал идею и отметил, что иван-чай полезен. Он сравнил его с Coca-Cola, в которой содержится «одна химия».

Как еще помогут производителям иван-чая?

Пока информации об этом нет. Но в Минсельхозе обещают подумать, как помочь изготовителям иван-чая.