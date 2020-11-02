Замерзает город в угледобывающем сибирском регионе из-за отсутствия топлива

Комиссия министерства строительства и ЖКХ Хакасии выехала туда. Региональные власти сообщают, что руководство города заявляет о нехватке угля, хотя 30 октября докладывало о запасе на восемь дней.
«Наши специалисты проведут замеры и зафиксируют перерыв теплоснабжения, температуру носителя на вводе и в жилых помещениях. Кроме того, ведомство будет принимать меры административного воздействия в отношении ресурсоснабжающей организации», — пояснила руководитель департамента жилищного надзора Мария Карпенко.
Ранее Сорску из бюджета Хакасии были выделены 3 млн рублей на приобретение угля, пишет Тайга.инфо.
На территории республики работают СУЭК Андрея Мельниченко, «Русский уголь» группы САФМАР Михаила Гуцериева, «Коулстар» Эдуарда Худайнатова.