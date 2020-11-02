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Замерзает город в угледобывающем сибирском регионе из-за отсутствия топлива

Жители хакасского Сорска пожаловались на холод в квартирах.

Уголь.
Уголь.
СС0

Комиссия министерства строительства и ЖКХ Хакасии выехала туда. Региональные власти сообщают, что руководство города заявляет о нехватке угля, хотя 30 октября докладывало о запасе на восемь дней.

«Наши специалисты проведут замеры и зафиксируют перерыв теплоснабжения, температуру носителя на вводе и в жилых помещениях. Кроме того, ведомство будет принимать меры административного воздействия в отношении ресурсоснабжающей организации», — пояснила руководитель департамента жилищного надзора Мария Карпенко.

Ранее Сорску из бюджета Хакасии были выделены 3 млн рублей на приобретение угля, пишет Тайга.инфо.

На территории республики работают СУЭК Андрея Мельниченко, «Русский уголь» группы САФМАР Михаила Гуцериева, «Коулстар» Эдуарда Худайнатова.

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