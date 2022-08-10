Замораживать переводы свыше 10 тыс. рублей до подтверждения предложили Банку России

Российскому Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на счетах до тех пор, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию.

Соответствующую инициативу рассмотрели на последнем заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России, пишут «Известия».

Инициативу предложили в качестве новой меры борьбы с мошенниками. По замыслу, для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредита необходимо ввести дополнительную идентификацию пользователя или пин-код.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, которая присутствовала на заседании, подтвердила, что вопрос о введении динамического эскроу-счета обсуждали.

По ее мнению, идея требует доработки. Она напомнила: инструменты, работающие по аналогичному принципу на маркетплейсах и сервисах объявлений, показывают эффективность такого подхода, пишет Газета.Ru.

При этом заранее сообщать клиентам об изменении условий обслуживания рекомендовал ЦБ банкам.

Цифра

По данным регулятора, с января по март 2022 года россияне в среднем в Системе быстрых платежей (СБП) переводили 5,6 тыс. рублей.