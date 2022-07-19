19 июля
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Экономика

Центробанк намерен кардинально изменить определение малого и среднего бизнеса

В Центральном банке России планируют кардинально изменить подход к определению малого и среднего бизнеса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ЦБ.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

ЦБ намерен убрать из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 млрд рублей. Ограничения могут коснуться и общего объема кредитов с господдержкой для таких фирм — до 2 млрд рублей.

Планируется исключить из реестра МСП, аффилированые с крупным бизнесом и банками (допустимую долю владения рассчитывают снизить с 49% до 20%).

В ЦБ утверждают — предоставление льготных займов многим компания неоправданно, поскольку только 6% малых и средних предприятий берут кредиты, указывает Газета.Ru.

При этом порядка 25% общей задолженности (1,6 трлн рублей) имеют компании, которые аффилированы с крупными банками или предприятиями.

Ранее ЦБ спрогнозировал сохранение введенных против России санкций до 2024 года.

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