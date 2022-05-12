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Экономика

Сохранение введенных против России санкций до 2024 года спрогнозировал ЦБ

Банк России спрогнозировал сроки сохранения антироссийских санкций.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

Как следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике, рестрикции и ограничения на экспорт и импорт товаров продлятся как минимум до 2024 года. Ограничения сохранятся на всем прогнозном горизонте.

По мнению Центробанка, это, скорее всего, будет влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне.

Также регулятор полагает, что основные экспортные товары России будут продаваться с дисконтом. Это должно стать сдерживающим фактором стоимостного объема.

Цены на товарных рынках, по мнению Банка России, на прогнозном горизонте постепенно вернутся к своим равновесным уровням.

Так, российская нефть марки Urals снова будет стоить 55 долларов за баррель. При этом введенные санкции приведут к тому, что объемы внешней торговли окажутся ниже исторически нормальных, пишет bfm.ru.

Центробанк считает — российская экономика «пройдёт большую часть пути адаптации» к середине следующего года. К указанному сроку сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств.

Ранее Центробанк прекратил покупку валюты на фоне обвала рубля.

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