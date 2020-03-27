Заморозка цен на товары для дачи от «Агронома»

В непростое время когда люди вынуждены сидеть дома на карантине, как никогда актуален вопрос натуральных продуктов и времяпрепровождения на свежем воздухе. И сейчас даже те, кто выезжал на дачу только пожарить шашлыки, задумались о выращивании вкусных и полезных овощей со своего огорода.

Что может произойти в ближайшее время? — Магазины и торговые центры закрываются один за другим по угрозой штрафов о не соблюдении предписаний о карантине, цены ползут как на дрожжах.

Что происходит уже сейчас:

Наблюдается повышенный спрос на эту группу товаров и вместе с этим происходит подъем цен у поставщиков сырья! Почему так? Всё просто — большинство ресурсов таких, как металл и гранулы сырья (из которых, например, производятся теплицы, парники и СПК) продаются на экспорт за рубеж. И в связи с изменением валютного курса внутри страны происходит удорожание. Мы уже получили «письма счастья» от поставщиков исходников.

Варианты выбора:

Отсидеться дома и подождать чем закончится или все-таки на свой страх и риск начать что-то делать?

Бизнес тоже выживает и готов на радикальные и беспрецедентный меры.

Начните вкладывать уже сейчас свои сбережения в будущий урожай. Компания АГРОНОМ устраивает ликвидацию товаров по старым ценам во всей розничной сети.

Наша цель — обеспечить наших постоянных клиентов сезонным товаром по «старым ценам» и самим успеть закупить новые сырьевые ресурсы до большого повышения цен. Мы готовы идти на радикальные меры, чтобы поддержать наших клиентов, которые рассчитывают на нас. Вместе мы готовы к любым трудностям, компания Агроном не бросит своих садоводов.

Именно поэтому компания АГРОНОМ предлагает своим клиентам готовое решение: мы примем заказ товаров для дома, сада, огорода по телефону и бесплатно* доставим товар до двери на дом.

При этом мы пока держим старую цену и сохраняем скидку 7% по дисконтной карте АГРОНОМ.

Для новых клиентов дисконтные карты будут выдаваться бесплатно при покупке от 500 рублей.

Преимущества очевидны для всех:

Покупатели получают свой заказ по выгодной цене.

по выгодной цене. Компания закупает новые партии для того , чтобы удерживать цены для вас.

В непростых условиях рынка взаимопонимание и взаимовыручка выходит на первое место! Надо прежде всего оставаться людьми и работать честно, а не спекулировать продавая по заведомо завышенным ценам.

Мы работаем для того чтобы дарить Вам удовольствие от времени проведенного на природе со своими близкими. В этом и заключается миссия компании АГРОНОМ — забота о природе и здоровье людей.

Сделать заказ из дома можно по телефонам:

г.Барнаул (3852) 55−45−45

8 913 210 30 30

г.Новоалтайск (3852) 60−20−20

8 913 210 20 20

г.Бийск (3854) 55−56−56

8 983 544 08 07

г.Рубцовск (38557) 5−37−33

8 913 362 35 42

Заказ можно оформить на сайте agronom22.ru

*Бесплатная доставка по городу от 3000 рублей

Доставка по тарифу Яндекс такси при сумме заказа от 500 рублей

Предложение действительно на момент публикации. Количество товаров ограничено. ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049. Подробную информацию вы сможете получить на сайте agronom22.ru.