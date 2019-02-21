«Заморозка» цен в АО «Алтайэнергосбыт»

При выборе электротехнической продукции, обратите внимание на приборы учёта электроэнергии, кабельно — проводниковую продукцию и электромонтажные работы, которые предлагает АО «Алтайэнергосбыт».
До 31 марта 2019 года действуют цены 2018 года!
Со списком товаров и услуг, участвующих в акции, можно ознакомиться здесь.
Подробности уточняйте в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.
Справки по телефонам:
- В Алтайском крае: тел. +7 (3852) 560−660
- В Республике Алтай: тел. +7 (38822) 20−570