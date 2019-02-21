«Заморозка» цен в АО «Алтайэнергосбыт»

Пришла пора менять электросчетчик? Вы планируете строить дом?

При выборе электротехнической продукции, обратите внимание на приборы учёта электроэнергии, кабельно — проводниковую продукцию и электромонтажные работы, которые предлагает АО «Алтайэнергосбыт».

До 31 марта 2019 года действуют цены 2018 года!

Со списком товаров и услуг, участвующих в акции, можно ознакомиться здесь.

Подробности уточняйте в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

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