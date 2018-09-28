Заморозки, дождь и жара. Какая погода ждет жителей Алтайского края в выходные

В Алтайском крае будет дождливая суббота и теплое воскресенье, сообщил Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом в Барнауле осадков не прогнозируют ни в выходные, ни в начале следующей недели.

В субботу 29 сентября в крае ночью будет +6…+11, в предгорных районах +1…+6 градусов. На севере края возможен дождь. Днем воздух прогреется до +13…+18, по юго-восточным районам до 23 градусов тепла. И также возможен дождь по северным районам. Ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 15- 20 м/с.

30 сентября будет теплее. Правда, в ночь на воскресенье местами в северных районах и предгорных районах возможны заморозки -2…+3, а в целом по краю в ночное время будет будет холодно +4…+9. Зато днем синоптики обещают +17…+22, что для последнего дня сентября можно считать настоящей жарой. День пройдет без осадков, утром возможен туман. Ветер западный, 3−8 м/с, с усилением до 13 м/с.

В первый день октября тоже будет без осадков и еще теплее, чем в воскресенье. Ночью обещают +5…+10, в предгорных районах до 0. Днем +18…+23. Ветер южный, 5−10 м/с с усилением до 17 м/с.

Какой будет погода в Барнауле

В субботу барнаульцев ожидает +16…+18. В воскресенье будет +18…+20, а в понедельник +21…+23 градусов.