Вернулось лето: синоптики вновь предрекают небывало теплую погоду на Алтае

27 сентября в Алтайском крае вновь будет прекрасная, практически летняя погода. Ситуацию может омрачить только усилившийся ветер.

Сегодня в крае будет небольшая облачность, без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы днем до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 4 — 9 градусов, в предгорных районах возможны небольшие заморозки до минус 1 градуса, днем — до 24 градусов.

В Барнауле также небольшая облачность, без осадков. Утром возможен туман, Ветер юго-западный, 2−7 м/с. Температура воздуха ночью будет на уровне плюс 6 — 8 градусов, днем вновь будет по летнему тепло, до плюс 22 градусов.

Как уже сообщалось ранее, солнечная погода продлится на Алтае вплоть до выходных.