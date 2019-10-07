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ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова, как всегда, на высоте

В декабре 2018 года ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова сделало значимое для компании приобретение, вагоны — зерновозы. В октябре этого года были приобретены еще и крытые вагоны, для перевоза готовой продукции. На сегодняшний день в собственности комбината более сорока вагонов собственного подвижного состава.

Подвижной состав.
Подвижной состав.
Источник: ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Недостаток подвижного состава и периодический рост ставок за пользование вагонами, тормозили отгрузку готовой продукции. В целях сокращение издержек, руководством компании было принято решение о приобретении собственных вагонов. Новые вагоны украшает логотип ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова.

Таким образом, компания приобрела, в первую очередь, независимость, исключила возможность применения штрафных санкций при выгрузке вагонов, а также обеспечила гарантию своевременного исполнения договорных обязательств перед клиентами.

Необходимо отметить, что ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова первое среди мукомолов Сибири стало обладателем собственного подвижного состава.

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