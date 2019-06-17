В 2016 году специалистами компании «Алейскзернопродукт» была разработана и внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции на основании требований ISO 22000:2005, ISO/TS22002−1:2009, а также дополнительных требований FSSC 22000. По итогам аудитов, независимым международным сертификационным органом компании «Алейскзернопродукт» были присвоены регистрационные сертификаты системы управления безопасностью пищевых продуктов.
Забота о потребителе путем создания полезного и безопасного продукта для здорового питания человека
Фото предоставлено ЗАО «Алейскзернопродукт» им С.Н. Старовойтова
В май 2019 года компания второй раз прошла ресертификацию и получила регистрационные сертификаты, в следующей области: производство муки, круп, хлопьев, макаронных изделий и полуфабрикатов мучных изделий; производство растительного масла и круп. Сертификаты выданы на основании схемы сертификации FSSC 22000, версия 4.1 от 04.06.2019 г.
Получение сертификатов еще раз доказывает, что ЗАО «Алейскзернопродукт» им С.Н. Старовойтова следует неукоснительно принципу: «Забота о потребителе путем создания полезного и безопасного продукта для здорового питания человека».