Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 февраля -17°C
Потребитель
57

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова укрепляет позиции в бизнесе

Новый, 2021 год для ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова начался с пополнения собственного парка грузовых вагонов. В январе было поставлено дополнительно шесть единиц. Это уже третья сделка с Алтайским филиалом АО «СберЛизинг» по приобретению вагонов для собственных нужд.

Подвижной состав.
Подвижной состав.
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

На сегодняшний день парк вагонов компании насчитывает 78 единиц: из них 70 зерновозов для поставки сырья и готовой продукции насыпью, а также 8 крытых вагонов для отгрузки готовой продукции в структурные подразделения ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова.

Наличие собственных вагонов позволяет сокращать сроки доставки продукции, уменьшать издержки за счет отсутствия арендной платы за пользование вагонами и исключает штрафные санкции при простое. Все это делает продукцию предприятия более конкурентоспособной и привлекательной по цене для потребителя.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость