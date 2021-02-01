ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова укрепляет позиции в бизнесе

Новый, 2021 год для ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова начался с пополнения собственного парка грузовых вагонов. В январе было поставлено дополнительно шесть единиц. Это уже третья сделка с Алтайским филиалом АО «СберЛизинг» по приобретению вагонов для собственных нужд.

На сегодняшний день парк вагонов компании насчитывает 78 единиц: из них 70 зерновозов для поставки сырья и готовой продукции насыпью, а также 8 крытых вагонов для отгрузки готовой продукции в структурные подразделения ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова.

Наличие собственных вагонов позволяет сокращать сроки доставки продукции, уменьшать издержки за счет отсутствия арендной платы за пользование вагонами и исключает штрафные санкции при простое. Все это делает продукцию предприятия более конкурентоспособной и привлекательной по цене для потребителя.