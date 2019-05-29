Запуск горячей воды в Бийске начнут на неделю дней раньше срока

29 и 30 мая теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Бийске начнет запуск горячего водоснабжения для основного количества потребителей после проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и последующих ремонтов. В адрес управляющих организаций уже направлены оповещения о необходимости подготовить оборудование домов к возобновлению подачи ресурса.

Подача ресурса будет возобновлена для всех потребителей Бийской ТЭЦ, кроме 200 домов. Они подключены к трубопроводам, повреждения на которых требуют большого количества времени для качественного устранения. Речь идет о локальных ремонтах в районах Вокзала, Первого участка, квартала Аб, Треста, Старого центра, по переулку Училищный и в микрорайоне Зеленый клин. Там работы продолжатся до 5 июня. Но теплоэнергетики рассчитывают, что на большинстве этих объектов горячая вода появится 2−3 июня.

Выход на исходные параметры подачи горячей воды после гидравлических испытаний и ремонтов осуществляется в течение 7 дней. После заполнения магистральных и квартальных сетей управляющие организации должны обеспечить подачу ресурса в дома. В период пуско-наладочных работ возможны повторные отключения горячего водоснабжения по причине выявления локальных дефектов на отдельных участках тепловых сетей и внутридомовых коммуникациях.

что в процессе проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях, которые проходили с 14 по 22 мая, было обнаружено 109 повреждений коммуникаций. 49 из них уже устранены. До 5 июня специалисты теплосетевого подразделения СГК устранят и остальные. В первую очередь те, которые влияют на подачу горячей воды горожанам. Таких повреждений на сегодняшний день 52 штук.

Справка

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32,8 тыс. человек.