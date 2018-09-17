Запуск отопления в Барнауле займет около двух недель

Сибирская генерирующая компания заявила , что готова к старту отопительного сезона в Барнауле. После выхода соответствующего постановления главы города тепло подадут в социальные учреждения. Жилые дома будут подключать по заявкам собственников. Запуск отопления займет порядка двух недель.

По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александра Гросса, процесс запуска тепла в этом году пройдет более плавно, чем в предыдущие. Раньше документ о начале отопительного периода подписывали с установлением среднесуточной температуры на уровне +8.

«Отопление запускали массово для всех. Это приводило к провалам гидравлических режимов, и возникали ситуации, когда дом к отоплению подключен, а на деле тепла еще нет. Сейчас потребителей будем подключать по мере необходимости: кого-то раньше, кого-то чуть позже», — сообщил Гросс.

Сейчас городские власти мониторят температуру в социальных учреждениях и, основываясь на этих данных, примут решение о дате начала подачи тепла.

К началу отопительного сезона энергетики заменили трубопроводы на 14 участках тепловых сетей и более 1000 задвижек, отремонтировали 10 тепловых камер, около 150 насосных агрегатов и еще 22 заменили. В настоящее время магистральные тепловые сети заполнили теплоносителем и поставили на циркуляцию.