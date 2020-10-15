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Зарегистрировать ООО или ИП можно в офисах Сибирского Сбербанка

Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются. Это стало возможным благодаря сервису «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС).

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно заполнить анкету и отправить заявление на регистрацию бизнеса онлайн. Все необходимые документы подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения. Таким образом, при регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой iOS или Android и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк. В Алтайском крае услуга по регистрации бизнеса доступна в 60 офисах 50 населенных пунктов 39 районов региона. Со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». В открывшемся перечне необходимо установить фильтр «Открытие первого расчетного счета в рублях (ИП, ООО, АО, ТСЖ, КФХ, АНО)».

Сергей Кузнецов,
заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Мы находимся в постоянном диалоге с клиентами, и от многих поступали запросы на возможность дистанционной регистрации юридического лица. Сказано — сделано, причем сервис работает очень быстро: от и до процесс оформления занимает 30 минут. А в свете непростой ситуации с пандемией дополнительным плюсом является то, что для отправки пакета документов не нужно никуда ходить. В настоящий момент с помощью РБиДОС в сети Сбербанка зарегистрировали бизнес порядка 60 сибирских предпринимателей, мы не только желаем им успеха в развитии своего дела, но и будем оказывать всестороннюю поддержку с помощью нашей экосистемы.

Зарегистрировать бизнес с помощью РБиДОС можно во всех отделениях по обслуживанию корпоративных клиентов и ряде филиалов для физических лиц. Подробности можно уточнить по телефону 8−800−555−555−0 или 900. Дополнительная информация о сервисе доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП».

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