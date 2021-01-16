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Потребитель

Завидуйте молча. Wildberries бьет рекорды по продажам в коронавирусный год

Онлайн-компания Wildberries подвела итоги года работы в условиях панедмии. Результаты оказались впечатляющими, пишет retail.ru.

Татьяна Бакальчук, основательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries
Татьяна Бакальчук, основательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries
Инстаграмм.

Оборот компании Wildberries вырос практически в два раза и достиг 437 млрд рублей.

Количество российских компаний-контрагентов, которые захотели и подписали договоры о сотрудничестве с Wildberries, выросло с 19 тыс. до 91 тыс.

Благодаря семикратному росту участников торговой онлайн-площадки, Wildberries намерена теперь развиваться в Германии и считает, что российским производителям товаров есть что предложить придирчивому европейскому потребителю.

За минувший год покупатели сделали 323,8 млн заказов на онлайн-площадке Wildberries, что в два раза больше, чем за 2019-й. Число заказов за сутки достигло в среднем 1,5 млн. Всего за 2020 год покупатели Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 году.

Для того, чтобы обслужить такой объем, компании пришлось построить пять новых сортировочных центров. Только в первой половине года компании пришлось также нанять около 12 тыс. новых сотрудников.

Наиболее часто на Wildberries россияне покупали: товары для детей, продукцию fashion, детское питание, питание для животных, садовую технику и инвентарь.

Владелицей компании является богатейшая бизнес-леди страны Татьяна Бакальчук.

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