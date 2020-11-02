Театр начинается с вешалки, а успех и будущее большого предприятия — с хорошей зарплаты и комфортных условий для работников. Завод «Алттранс» — это достойный пример, когда люди с удовольствием рассказывают о своем «втором доме» и планируют здесь трудиться до самой пенсии.

На своем месте

Для работников «Алттранса» созданы действительно все условия: возможность карьерного роста, достойная белая заработная плата (с ежегодной индексацией), обязательные выплаты, предусмотренные законодательством, оплачиваемый отпуск согласно ТК РФ. Кроме того, сотрудников здесь поощряют за стаж работы и дополнительно премируют за особые достижения. Неудивительно, что на «Алттрансе» работать хотят многие.

Илья Борисов,

инженер-конструктор бюро по разработке конструкции и технологии изготовления комплектных трансформаторных подстанций:

— На «Алттрансе» я проходил практику на 3-м курсе. После окончания магистратуры понял, что могу здесь работать — увлекает, хорошее место, есть все для комфортного труда, официальная заработная плата. Сейчас я работаю по специальности — инженером-конструктором по подготовке технико-коммерческих предложений.

Илье нравится, что на заводе можно развиваться в разных направлениях, использовать технологичное оборудование, обгонять конкурентов.

«За три года, что я работаю в группе расчетов, мы много всего улучшили. Считаю, что я сейчас на своем месте», — говорит Илья Борисов.

Работники «Алттранса» — это не герои-одиночки , а слаженный коллектив. Завод «Алттранс»

Дорогу молодым , поощрение опытным

На «Алттрансе» большое внимание уделяется профориентации молодежи. Это компания, где понимают важность воспитания кадров. На заводе с молодежью работают наставники, готовые делиться своими умениями и профессиональным опытом.

«Алттранс» регулярно организует экскурсии для школьников, студентов ссузов и вузов. Молодым людям показывают: работа на заводе — совсем не то, что они видели в старых фильмах. Это современная импортная техника, комфортные рабочие места, чистота и порядок, а также возможность создавать своим трудом качественный продукт, необходимый стране.

Сотрудников с большим стажем, разумеется, тоже ценят. Дважды в год, в канун Дня России (в июне) и Дня энергетика (в декабре), в одном из цехов в торжественной обстановке чествуют тех, кто отдал заводу 10, 15, 20, 25 и более лет.

Генеральный директор Александр Карлов вручает каждому благодарственное письмо, корпоративный знак из ревневской яшмы и денежную премию.

Александр Карлов,

генеральный директор завода «Алттранс»:

— Такие мероприятия мы проводим с 2013 года. Они уже стали нашей доброй традицией. Приглашаем профессионального ведущего, танцевальные и музыкальные коллективы Барнаула. На церемонии награждения присутствуют все работники завода. Я абсолютно уверен: такие мероприятия сплачивают коллектив.

Работники «Алттранса» — это не герои-одиночки , а слаженный коллектив. Завод «Алттранс»

Также на предприятии организовывают концерты для сотрудников, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, с приглашением барнаульских артистов.

Социально ориентированное предприятие

Завод «Алттранс» можно ставить в пример другим компаниям. Особенно в плане того, как здесь заботятся о кадрах. Например, родителям в обязательном порядке выплачивают денежное пособие при рождении ребенка, компенсацию за путевку в лагерь. Детей в возрасте от трех до семи лет радуют новогодними подарками.

Для заводчан организовано бесплатное медицинское обслуживание в здравпункте. И совсем непривычная для нынешнего времени история: «Алттранс» предоставляет сотрудникам беспроцентные займы.

Кроме того, если человек попал в сложную жизненную ситуацию, его не оставят один на один с проблемой — обязательно окажут помощь. Для примера: когда дома двух сотрудников завода серьезно затопило во время страшного паводка 2014 года, руководство «Алттранса» выделило им деньги на восстановление жилья.

Работники «Алттранса» — это не герои-одиночки , а слаженный коллектив. Завод «Алттранс»

Особенно показательная деталь: обратиться за поддержкой могут не только действующие работники, но и ветераны.

Дарья Куппа,

экономист планово-экономического отдела:

— Я работаю на «Алттрансе», потому что это перспективно. Я могу трудиться по специальности и развиваться профессионально — это важно для меня. Нравится отношение руководства к людям, устраивает уровень заработной платы. Вижу, что приобретается новое оборудование, — значит, у завода есть большое будущее. Планирую проработать здесь до пенсии.

Не только деньги

Помимо комплекса мероприятий по материальному стимулированию на заводе широко применяются и другие идеи.

Для отражения успехов и особых достижений работников в профессиональной деятельности учреждена Доска почета «Алттранса». За три года на ней побывали 120 человек. Это люди, внесшие значительный вклад в развитие предприятия.

Для сотрудников издается корпоративная газета «Алтайский трансформатор». А с 2014 года на предприятии работает информационное табло с бегущей строкой. Это эффективный способ информирования: важные и полезные известия можно донести до всех и сразу.

На табло размещаются поздравления сотрудников с днем рождения и профессиональными праздниками, приветствие в начале рабочего дня, благодарность за труд и пожелание хорошего вечера в конце смены. А также познавательная информация: интересные факты из мировой и российской истории, истории Алтайского края и Барнаула, из жизни знаменитых людей, серьезные и юмористические цитаты классиков.

Работники «Алттранса» — это не герои-одиночки , а слаженный коллектив. Завод «Алттранс»

Слаженная команда

Самый важный итог проводимой на заводе политики — это стабильный и профессиональный коллектив. Если человек загорелся, пришел на завод и добросовестно трудится, на «Алттрансе» сделают многое, чтобы он остался здесь надолго. Результат — минимальная текучка кадров, а доля сотрудников, проработавших на предприятии 10 и более лет, приближается к отметке 40%.

Нужно начинать с малого Артем Никифоров,

слесарь механосборочных работ участка сборки комплектных трансформаторных подстанций: — Я окончил технический университет по специальности «энергетика». От своего друга узнал, что на «Алттрансе» есть вакансия, так и устроился на завод. Был наслышан, что зарплата хорошая, порядок везде. Вижу ли я для себя перспективу? Однозначно. Я считаю, что нужно начинать с малого, поэтому и тружусь на рабочей специальности. Чтобы стать инженером, необходимо сначала поработать руками и понять все изнутри.

Твердость в планах на будущее Артем Кулябин,

кладовщик участка сборки комплектных трансформаторных подстанций: — По образованию я учитель физической культуры. Но, чтобы заботиться о семье, пришлось переквалифицироваться. На «Алттрансе» нравится график работы, официальная заработная плата, отношение руководства к работникам. Существует доплата за переработку — это редкость. Завод — организация серьезная, масштабная, заказов много, твердость в планах на будущее. Значит, и у нас работа будет.

Цифра

610 человек работают на предприятии, по данным на 1 ноября 2020 года.