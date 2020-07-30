Нортек (производство шинной продукции) ежегодно вкладывает в свое развитие до 1 млрд рублей. Большие инвестиции позволяют приобретать новое, более производительное оборудование и расширять линейку ассортимента. Благодаря этому постоянно увеличивается штатное расписание. Поэтому компании постоянно требуются высококлассные специалисты. Для увеличения кадрового потенциала Нортек буквально выращивает квалифицированных сотрудников. О том, как это происходит и какие меры предпринимает завод для сохранения коллектива работников, altapress.ru рассказали на самом предприятии.

Нортек — это высокая зарплата и социальные гарантии

На сегодняшний день Нортек — одно из немногих предприятий, где сотрудникам действительно хорошо платят и предоставляют полный социальный пакет. Средняя зарплата здесь самая высокая в крае и составляет более 45 тыс. рублей в месяц — для категории основных рабочих она равняется 50 тыс. рублей, а отдельные высокопрофессиональные работники могут получать до 100 тыс. рублей в месяц. Оплата официальная и соответствует законам и правилам РФ. Из дополнительных бонусов — скидки на продукцию и услуги предприятия. Особый акцент на социальную политику продиктован заботой о благосостоянии работников и желанием удержать в своих рядах лучших специалистов.

Сотрудники высоко ценят такой подход. В сборочном цехе Нортека нам рассказали:

Здесь работать, конечно, сложно, но можно. Сказать так можно о любом предприятии. Отличие нашей компании в том, что даже в самые тяжелые времена здесь стабильно и без задержек выплачивают зарплату. И платят гораздо больше, чем в других компаниях. Нам есть с чем сравнить. К тому же, руководство прислушивается к мнению рабочего коллектива и постоянно внедряет новые методы мотивации людей. Приятно осознавать, что руководство замечает и ценит труд своих сотрудников, отмечая тех, кто готов работать.

Работа организована посменно. Графики разные. Чаще всего сотрудники, занятые на производстве, отрабатывают 2 дня и 2 ночи, после чего отдыхают 4 дня.

Нортек — точка профессионального роста

Устроится на предприятие может любой человек, желающий работать. И для этого не обязательно иметь химическое или техническое образование. Всему, что необходимо знать и уметь, независимо от возраста научат на месте. Обучение длится 4 месяца. Все это время новички получают стипендию. Это неплохой вариант для тех, кто по каким-либо причинам не смог получить среднее или высшее образование.

Обучение проводится в том числе в профессиональных колледжах и учебно-курсовых комбинатах Барнаула. Таким образом свою профессию осваивают будущие машинисты котлов, операторы газовой котельной, машинисты кранов, стропальщики, газорезчики и многие другие.

На заводе регулярно проводится внутреннее корпоративное обучение. Для этого приглашаются тренеры из высших учебных заведений Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и т. д. Так повышают квалификацию технологи, метрологи, менеджеры, мастера, начальники цехов и другие специалисты.

Обучение проводится за счет предприятия. Благодаря этому сотрудники, руководители, специалисты и рабочие постоянно пополняют список своих компетенций. Таким образом из числа сотрудников, регулярно повышающих квалификацию, постепенно формируется кадровый резерв. Например, можно прийти на предприятие учеником, освоить профессию сборщика, повысить квалификацию до мастера и вырасти до начальника цеха.

Наш главный актив — кадровый потенциал. Завод Нортек. Наш главный актив — кадровый потенциал. Завод Нортек.

«Старожилы» предприятия отмечают:

К нам часто устраиваются молодые ребята без специального образования. Из них сразу же начинают формировать специалистов. Сначала обучают в классах, а потом переводят за станок, но обязательно под присмотром мастера. Само собой, в первое время у них получается не очень хорошо. Но практически все новички стараются освоить профессию как можно быстрее, ведь они понимают, что если нужна работа, то лучше приложить максимум усилий, чтобы ее освоить.

Нортек — социально значимое предприятие

Завод Нортек стал одним из важнейших социально-значимых предприятий. Он внес большой вклад в развитие промышленности не только города и региона, но и России в целом, хорошо зарекомендовав себя на международном рынке. А в 2020 году Нортек вошел в системообразующий список предприятий Российской федерации Все достижения комбината — результат большого вклада знаний, опыта, времени и труда. Добиться такого успеха стало возможным благодаря слаженной работе квалифицированного коллектива. Поэтому Нортек — это не только технологии. В первую очередь — это люди.