Завод «ЖБИ Сибири» обновил производство тротуарной плитки «Алом»

На барнаульском заводе « ЖБИ Сибири » основательно подготовились к новому строительному сезону. Компания обновила оборудование и на 50% расширила ассортимент.

Что сделали на предприятии

В январе сотрудники компании:

комплексно заменили основные детали и узлы на немецкой автоматической линии «OMAG»

закупили большую партию технологических поддонов

обновили парк пресс-форм для изготовления вибропрессованных изделий , ввели в эксплуатацию новые пресс-формы немецкой фирмы «COBRA» для производства: бетонного кирпича , облицовочного кирпича «Рваный камень», брусчатки 60 мм.

Что это значит для клиентов

Во-первых, постоянная модернизация позволяет «ЖБИ Сибири» сохранять высокое качество выпускаемой продукции.

Во-вторых, заметно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Так, к сезону 2019 года завод разработал и выпустил три вида тротуарной плитки новых форм. Это:

«Брусчатка 40». По сравнению с аналогами других размеров более выгодная;

«Новый город». Небанальная интерпретация классической трехкомпонентной плитки;

«Калифорния». Отличается стильным рельефом.

Увидеть и оценить актуальные новинки можно здесь.

Плитка «Алом». Фото предоставлено ООО «ЖБИ Сибири» Линия «ОМАГ». Фото предоставлено ООО «ЖБИ Сибири» Плитка сходит с конвейера. Фото предоставлено ООО «ЖБИ Сибири»

Насколько «Алом» популярен на Алтае ( и не только)

Практически каждый житель Барнаула ни один раз ступал по тротуарам, вымощенным плиткой от «ЖБИ Сибири».

Ведь именно тротуарная плитка «Алом» является украшением Нагорного парка, Набережной Оби, Барнаульского Арбата, территории Речного вокзала, площади Октября, Площади Мира, Барнаульского Зоопарка, гостиницы «Центральная», ТРЦ «Галактика», ТРЦ «Арена», ТЦ «Лето» и многих других крупных объектов нашего города. Вибропрессованные изделия «Алом» использованы при благоустройстве пешеходной зоны пр. Ленина, улиц Молодежной, Толстова, Ползунова и многих других.

Тротуарной плиткой «Алом» замостили многие туристические объекты курортных зон Белокурихи и Горного Алтая.

В рамках программы «Доступная среда г. Новокузнецк» тротуарной плиткой «Алом» благоустроили ряд таких объектов как: ДК «Шахтостроитель», Площадь перед ДК им. Дзержинского, сквер ул. Воробьева, пешеходная аллея от улицы Ермакова до пр. Кузнецкстроевский и другие.

А сколько частных территорий украшены вибропрессованной тротуарной плиткой «Алом» — просто не сосчитать!

Почему «Алом» такая востребованная

Вибропрессованная тротуарная плитка «Алом» от «ЖБИ Сибири» изготавливается из бетона высоких марок и под огромным давлением без добавления воды, что придает ей особые характеристики:

Многообразие цветов. Фото предоставлено ООО «ЖБИ Сибири»

долговечная,

прочная,

морозостойкая,

устойчива к износу.

Это тротуарное покрытие создано специально для сложного климата Сибири.

Плитка «Алом» — это 9 интересных форм и 12 ярких цветов. Такой выбор позволяет воплотить в жизнь самые оригинальные дизайнерские проекты. «Алом» хорошо смотрится как на крупных объектах административного назначения, так и на садовых дорожках частных загородных домов.

Приходите в фирменный магазин «ЖБИ Сибири» и выбирайте свою тротуарную плитку «Алом»!

