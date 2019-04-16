Заявку на подключение к сетям «Алтайэнерго» можно подать в МФЦ

Для того, чтобы стать абонентом крупнейшей электросетевой компании региона не обязательно приходить в центр обслуживания клиентов компании. Услуга технологического присоединения к сетям с середины 2017 года стала доступней и проще.

Это возможно благодаря заключенному соглашению о сотрудничестве между ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») и Краевым автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края». В рамках этого соглашения МФЦ оказывает услуги по оформлению заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям «Алтайэнерго» объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимально заявленной мощностью до 150 кВт. Отделения МФЦ имеют более удобное расположение, возможность подачи заявки в момент и на месте получения документов, подтверждающих право собственности на объект присоединения. Это значительно экономит время клиентов, которые обратившись в МФЦ, получают такую услугу совершенно бесплатно.

Услуга техприсоединения к электросетям довольно востребована. В первом квартале этого года специалисты «Алтайэнерго» присоединили к своим сетям 560 новых абонентов и приняли 830 заявок на технологическое присоединение. А в 2018 году в зоне обслуживания филиала появилось более трех тысяч новых потребителей.

Напомним, что в компании с 2018 года функционирует цифровой центр обслуживания клиентов, созданный с учетом требований стратегии цифровой трансформации энергетической отрасли. Здесь реализована система проактивного взаимодействия с клиентами на площадках клиентских офисов по принципу: «обслуживание без бумаг» и интерактивного обслуживания без личного приема. Область применения — все виды деятельности компании: технологическое присоединение, организация энергоснабжения, дополнительные услуги, коммерческий учет, обращения клиентов, уведомления и прочее.

Воспользоваться услугой подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала МРСК Сибири — «Алтайэнерго» можно в следующих отделениях МФЦ:

г. Барнаул , Павловский тракт , 58г

Павловский тракт 58г г. Барнаул , проспект Ленина , 6

проспект Ленина 6 г. Бийск , ул. Промышленная , 6

ул. Промышленная 6 г. Рубцовск , ул. Ленина , 64

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