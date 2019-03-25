Для современных микрофинансовых организаций Центробанк выступает в роли своеобразного «укротителя». В последние годы главное финансовое учреждение страны выявило, что некоторые МФО выдавали микрокредиты под высокие проценты. Причем в итоге переплата порой достигала суммы, которая была на 500−700 процентов больше первоначальной. Да, МФО улучшили условия в целом, стали предлагать онлайн займы на карту и другие интересные продукты. Но в целом ситуация оставалась плачевной.

Поэтому Центральный Банк ввел ограничения, в том числе на самый популярный у граждан займ «до зарплаты». С 2019 года максимальная процентная ставка, устанавливаемая кредиторами, равна 1,5 процентам в день. То есть под больший процент компании выдавать ссуду не могу. Плюс введены ограничения на сумму переплаты по одному займу. Эти ограничения распространяются на все варианты оформления ссуды. В том числе на займы онлайн на карту.

Конкуренция между МФО — хорошо или плохо?

Ограничения, введенные Центральным Банком, взбаламутили рынок МФО. Чтобы не потерять заемщиков и привлечь новых клиентов, кредиторы вынуждены существенно улучшать сервис, увеличивать линейку продуктов, предлагать разные бонусы. Для обычных граждан конкуренция между микрофинансовыми компаниями — отличная новость. Ведь благодаря ей заемщики получают сразу несколько преимуществ:

Им доступны онлайн займы на карту на очень выгодных условиях. Кредит можно оформить , не выходя из дома , имея только гаджет с подключенным интернетом.

на очень выгодных условиях. Кредит можно оформить не выходя из дома имея только гаджет с подключенным интернетом. Есть возможность узнать кредитную историю бесплатно ( сейчас такую услугу предлагают две крупные МФО).

сейчас такую услугу предлагают две крупные МФО). Беспроцентный займ. Он предлагается новым клиентам. Микрозайм займ под ноль процентов действует ограниченное время ( как правило , срок не превышает недели).

как правило срок не превышает недели). Бонусы , акции , розыгрыши. Например , МФО часто устраивают мероприятия , в которых каждый желающий может выиграть многофункциональный гаджет , путевку в другую страну , сертификат и многое другое.

акции розыгрыши. Например МФО часто устраивают мероприятия в которых каждый желающий может выиграть многофункциональный гаджет путевку в другую страну сертификат и многое другое. Широкая линейка продуктов и улучшение условий постоянным клиентам. Появляются специальные займы , рассчитанные на пенсионеров , работников бюджетной сферы , студентов , бизнесменов.

Актуальную информацию о том, где можно оформить займ онлайн на карту или узнать кредитную историю бесплатно, можно получить на сайте https://banki-kredity.ru/zaymy-onlayn-na-kartu