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Займы онлайн на карту — Центробанк снижает ставки

Для современных микрофинансовых организаций Центробанк выступает в роли своеобразного «укротителя». В последние годы главное финансовое учреждение страны выявило, что некоторые МФО выдавали микрокредиты под высокие проценты. Причем в итоге переплата порой достигала суммы, которая была на 500−700 процентов больше первоначальной. Да, МФО улучшили условия в целом, стали предлагать онлайн займы на карту и другие интересные продукты. Но в целом ситуация оставалась плачевной.

Поэтому Центральный Банк ввел ограничения, в том числе на самый популярный у граждан займ «до зарплаты». С 2019 года максимальная процентная ставка, устанавливаемая кредиторами, равна 1,5 процентам в день. То есть под больший процент компании выдавать ссуду не могу. Плюс введены ограничения на сумму переплаты по одному займу. Эти ограничения распространяются на все варианты оформления ссуды. В том числе на займы онлайн на карту.

Конкуренция между МФО — хорошо или плохо?

Ограничения, введенные Центральным Банком, взбаламутили рынок МФО. Чтобы не потерять заемщиков и привлечь новых клиентов, кредиторы вынуждены существенно улучшать сервис, увеличивать линейку продуктов, предлагать разные бонусы. Для обычных граждан конкуренция между микрофинансовыми компаниями — отличная новость. Ведь благодаря ей заемщики получают сразу несколько преимуществ:

  • Им доступны онлайн займы на карту на очень выгодных условиях. Кредит можно оформить, не выходя из дома, имея только гаджет с подключенным интернетом.
  • Есть возможность узнать кредитную историю бесплатно (сейчас такую услугу предлагают две крупные МФО).
  • Беспроцентный займ. Он предлагается новым клиентам. Микрозайм займ под ноль процентов действует ограниченное время (как правило, срок не превышает недели).
  • Бонусы, акции, розыгрыши. Например, МФО часто устраивают мероприятия, в которых каждый желающий может выиграть многофункциональный гаджет, путевку в другую страну, сертификат и многое другое.
  • Широкая линейка продуктов и улучшение условий постоянным клиентам. Появляются специальные займы, рассчитанные на пенсионеров, работников бюджетной сферы, студентов, бизнесменов.

Актуальную информацию о том, где можно оформить займ онлайн на карту или узнать кредитную историю бесплатно, можно получить на сайте https://banki-kredity.ru/zaymy-onlayn-na-kartu

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