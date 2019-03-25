Поэтому Центральный Банк ввел ограничения, в том числе на самый популярный у граждан займ «до зарплаты». С 2019 года максимальная процентная ставка, устанавливаемая кредиторами, равна 1,5 процентам в день. То есть под больший процент компании выдавать ссуду не могу. Плюс введены ограничения на сумму переплаты по одному займу. Эти ограничения распространяются на все варианты оформления ссуды. В том числе на займы онлайн на карту.
Конкуренция между МФО — хорошо или плохо?
Ограничения, введенные Центральным Банком, взбаламутили рынок МФО. Чтобы не потерять заемщиков и привлечь новых клиентов, кредиторы вынуждены существенно улучшать сервис, увеличивать линейку продуктов, предлагать разные бонусы. Для обычных граждан конкуренция между микрофинансовыми компаниями — отличная новость. Ведь благодаря ей заемщики получают сразу несколько преимуществ:
- Им доступны онлайн займы на карту на очень выгодных условиях. Кредит можно оформить, не выходя из дома, имея только гаджет с подключенным интернетом.
- Есть возможность узнать кредитную историю бесплатно (сейчас такую услугу предлагают две крупные МФО).
- Беспроцентный займ. Он предлагается новым клиентам. Микрозайм займ под ноль процентов действует ограниченное время (как правило, срок не превышает недели).
- Бонусы, акции, розыгрыши. Например, МФО часто устраивают мероприятия, в которых каждый желающий может выиграть многофункциональный гаджет, путевку в другую страну, сертификат и многое другое.
- Широкая линейка продуктов и улучшение условий постоянным клиентам. Появляются специальные займы, рассчитанные на пенсионеров, работников бюджетной сферы, студентов, бизнесменов.
Актуальную информацию о том, где можно оформить займ онлайн на карту или узнать кредитную историю бесплатно, можно получить на сайте https://banki-kredity.ru/zaymy-onlayn-na-kartu