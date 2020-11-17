Здоровая пища для здорового иммунитета

Хорошее питание — это не только включение в рацион свежих овощей и фруктов как источников витаминов и микроэлементов. Стоит позаботиться о том, чтобы на столе было достаточно продуктов с содержанием белка и клетчатки, сложных углеводов. Это обеспечит организм всем необходимым. Особенно актуально в период простуд, когда организму так необходима поддержка в борьбе с вирусами.

Как позаботиться о себе и близких

Практикующий диетолог и эндокринолог с 25-летним стажем Лариса Крылова создала сайт healthfood. wiki, где все, кто заботится о том, чтобы вести здоровый образ жизни, найдут для себя интересующую информацию. Каждый день сайт пополняется новыми статьями, в которых отражено экспертное мнение специалистов, освещающие проблемы питания и здоровья. Вы можете подобрать для себя диету, соответствующую вашим потребностям и образу жизни. Уже есть готовые рецепты. Не придется придумывать меню, все это сделали для вас диетологи. Стоит внимательно изучить все разделы, чтобы почерпнуть что-то новое либо восполнить пробелы в знаниях, актуализировать то, что уже известно и начать применять в практике.

Что предлагает сайт о здоровой еде

Для людей с особыми потребностями создан раздел «Рецепты», где собраны блюда по следующим категориям: безглютеновые, постные, вегетариансике, сыроедческие и веганские рецепты. Здесь есть полезные напитки и готовые сборники блюд на каждый день.

Несколько десятков различных диет, в каждой из которых расписаны преимущества, принципы и дана раскладка продуктов. Просто выбирайте то, что вам подходит, и заполняйте пищевой дневник на несколько дней вперед.

Чтобы больше узнать о пище, которую вы едите, в разделе о полезных продуктах есть статьи о каждом из них. Польза хлеба и морковного сока, рыбы и фруктов, орехов и круп. Если вам хочется съесть что-то особенное и это желание не отпускает на протяжении некоторого времени, узнайте, чего именно не хватает вашему организму и позаботьтесь о том, чтобы удовлетворить эту потребность.

В каждом продукте содержится определенный набор витаминов. В осенне-зимний период для иммунитета особенно важно принимать витамины группы D, В. Нашей коже круглогодично нужны витамины, А и Е. Узнайте, в какой пище их наибольшее количество и увеличьте объем этих продуктов, если не являетесь сторонником приема аптечных препаратов.

Потребляй и расходуй

Пища — это энергия. Если ее не расходовать, вес будет расти. Если строить рацион неправильно, то никакой спорт не поможет держать себя в форме. Знания о компонентах питания помогут отслеживать результаты тренировок. А если в вашей жизни тем места физическим нагрузкам — планировать рацион с учетом этого.

Просто считать калорий, выбрав любую из диет, пользуясь таблицами калорийности. Так вы точно не переедите, но и не станете голодать, обеспечив организм всем необходимым.

Независимо от того, хотите вы сбросить вес или набрать его, стремитесь нарастить мышечную массу или вынуждены следовать определенному типу питания из-за болезни — сайт подскажет, какой стол выбрать и на что обратить внимание. Следите за обновлением, изучайте полезную информацию, планируйте свое питание разумно и будьте здоровы!