Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
49

Здоровье близких в каждой покупке!

Компания Мария-Ра запустила благотворительную акцию в помощь ковидным госпиталям Сибири.

Продуктовый магазин "Мария-Ра".
Продуктовый магазин "Мария-Ра".
Фото Дмитрий Лямзин

С 26 ноября по 26 декабря каждый может внести свой вклад в здоровье родных и близких. С каждой покупки в магазинах Мария-Ра 1 рубль будет направлен в ковидные госпитали по всем регионам присутствия сети для закупки необходимых средств защиты, медикаментов и оборудования. Ежедневно на сайте Мария-Ра будет обновляться отчет по собранным средствам и публиковаться новости об адресной поддержке. В каждом магазине на доске объявлений будет размещаться информация о сумме, перечисленной с этого магазина.

В это непростое время многое зависит от каждого из нас. В наших силах помочь медикам, которые ежедневно спасают жизни, помочь своим близким и помочь самим себе победить вирус и сохранить здоровье.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость