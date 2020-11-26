Здоровье близких в каждой покупке!

С 26 ноября по 26 декабря каждый может внести свой вклад в здоровье родных и близких. С каждой покупки в магазинах Мария-Ра 1 рубль будет направлен в ковидные госпитали по всем регионам присутствия сети для закупки необходимых средств защиты, медикаментов и оборудования. Ежедневно на сайте Мария-Ра будет обновляться отчет по собранным средствам и публиковаться новости об адресной поддержке. В каждом магазине на доске объявлений будет размещаться информация о сумме, перечисленной с этого магазина.

В это непростое время многое зависит от каждого из нас. В наших силах помочь медикам, которые ежедневно спасают жизни, помочь своим близким и помочь самим себе победить вирус и сохранить здоровье.