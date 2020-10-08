Здоровье в бутылке: за что алтайский бальзам признали на международном уровне

Алтайский продукт был высоко оценен международными экспертами выставки, получил золотую медаль и звание «Продукт года».

Ирина Чистякова,

директор по внешнеэкономической деятельности компании «Вистерра:

Особенность нашего продукта в том, что мы используем уникальные технологии в производстве экстрактов и переработке пантов марала, сохраняя все биологически активные вещества в нативном виде, как их создала природа. В составе бальзама концентрированные экстракты, и он обладает превосходным, сбалансированным вкусом, над которым трудились наши технологи, что по достоинству оценила дегустационная комиссия конкурса.

Фото предоставлено компанией «Вистерра» Фото предоставлено компанией «Вистерра» Фото предоставлено компанией «Вистерра» Фото предоставлено компанией «Вистерра»

Чем уникален продукт

Основным действующим веществом бальзама «Вистерра-Пант» является экстракт жидкой составляющей панта алтайского марала, полученный по специально разработанной методике переработки свежесрезанных пантов.

Внутреннее содержимое свежесрезанного панта извлекается и концентрируется в вакууме при температуре ниже 40 °C до получения густого или сухого экстракта. В отличие от традиционной технологии, технология компании «Вистерра» сохраняет максимальное количество биологически активных веществ.

Фото предоставлено компанией «Вистерра»

Что известно о компании

Компания «Вистерра» (Vis terra по латыни — сила земли) работает больше 20 лет. С 2000-х годов предприятие находится на юге Алтайского края в предгорьях Алтайских гор, в 2-х километрах от села Алтайское. Производственный комплекс занимает более 8000 квадратных метров.

«Вистерра» — первая компания в России, которая организовала производство экстрактов из растений на месте их выращивания. Это позволяет извлечь из свежего сырья максимальную пользу, что невозможно при экстракции из сухого сырья.

Поля предприятия расположены на более чем 750 гектарах плодородных земель. Не применяются химикаты и пестициды, посевы обрабатываются от сорняков вручную. Также здесь используют экологическую систему рекультивации земли.

Еще одна уникальность компании — в ее многопрофильном производстве. «Вистерра» производит более ста видов сухих и густых экстрактов из плодов, ягод и лекарственных растений (в том числе из гриба чаги, рейши, хвои пихты сибирской и т.д.).

За год «Вистерра» перерабатывает более 3000 тонн сырья, из которого производит свыше 100 тонн готовой продукции. Предприятие полного замкнутого цикла и на каждом этапе осуществляется жесткий контроль в соответствии с международным стандартом качества.

Компания изготавливает более 70 видов продуктов натуральной медицины, в которых используются экстракты исключительно собственного производства. Состав продукции и рекомендации по применению разработаны на основе принципов современной фитотерапии и многовековой медицинской практики.

«Вистерра» сотрудничает с более 200 партнерами в России и за рубежом, от Канады до Японии. Экстракты компании используют как сырье для производства продуктов функционального питания, биологически активных добавок, в пищевой промышленности.

Что известно о выставке

WorldFood Moscow — это крупнейшая в России выставка продуктов питания мирового класса.