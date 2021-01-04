Здравствуй, папа. У жителя Алтая пытались отобрать выплаченные по потере кормильца 700 тыс. рублей

Мальчик получал пенсию по случаю потери кормильца с марта 2009 года — после того, как Алейский городской суд признал отца безвестно отсутствующим.
Все эти годы отец воспитанием сына не занимался и обязанности родителя по отношению сына не выполнял.
Помогало государство: юноша получал выплату сначала как школьник, затем, после того, как продолжи обучение, уже как студент до 23 лет.
Размер пенсии за 10 лет увеличился с 2 340 рублей до 6 216 рублей. Кроме того, ему выплачивалась федеральная социальная доплата (от 1,5 до 2,5 тыс. рублей). В общей сложности за примерно 10 лет он получил от гсоударства — более 730 тыс. рублей.
Однако в 2019 году Пенсионный фонд нашел сбежавшего от своих обязанностей отца — он работал сантехником в одной фирме.
И вот Алейский горсуд отменил решение о признании его безвестно отсутствующим. А от молодого человека потребовали вернуть всю выплаченную сумму. Переплата была квалифицирована как ущерб.
Но возвращать деньги ему не придется: суды встали на сторону молодого человека. Как подчеркнул судья: основанием назначения пенсии по потери кормильца стало решение суда. В действиях молодого человека нет вины в том, что ему платили пенсию по потере кормильца.
Суд также пришел к выводу, что отмена решения о признании отца-беглеца безвестно отсутствующим не является основанием взыскания выплаченных государством на содержание ребенка денег в качестве неосновательного обогащения. Решение вступило в силу.