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4 января
Потребитель

Здравствуй, папа. У жителя Алтая пытались отобрать выплаченные по потере кормильца 700 тыс. рублей

От жителя Алтайского края Д. потребовали вернуть более 700 тыс. рублей выплат пенсии по потере кормильца. Пособие ему платил Пенсионный фонд после того, как его отца признали безвестно отсутствующим. Однако много лет спустя отец был найден. И это могло дорого обойтись его сыну. Но суды встали на сторону получателя пособия.

Бедность. Просьба о помощи.
Бедность. Просьба о помощи.
Pixabay.com

Мальчик получал пенсию по случаю потери кормильца с марта 2009 года — после того, как Алейский городской суд признал отца безвестно отсутствующим.

Все эти годы отец воспитанием сына не занимался и обязанности родителя по отношению сына не выполнял.

Помогало государство: юноша получал выплату сначала как школьник, затем, после того, как продолжи обучение, уже как студент до 23 лет.

Идет заседание. Суд.
Идет заседание. Суд.
Анна Зайкова

Размер пенсии за 10 лет увеличился с 2 340 рублей до 6 216 рублей. Кроме того, ему выплачивалась федеральная социальная доплата (от 1,5 до 2,5 тыс. рублей). В общей сложности за примерно 10 лет он получил от гсоударства — более 730 тыс. рублей.

Однако в 2019 году Пенсионный фонд нашел сбежавшего от своих обязанностей отца — он работал сантехником в одной фирме.

И вот Алейский горсуд отменил решение о признании его безвестно отсутствующим. А от молодого человека потребовали вернуть всю выплаченную сумму. Переплата была квалифицирована как ущерб.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Но возвращать деньги ему не придется: суды встали на сторону молодого человека. Как подчеркнул судья: основанием назначения пенсии по потери кормильца стало решение суда. В действиях молодого человека нет вины в том, что ему платили пенсию по потере кормильца.

Суд также пришел к выводу, что отмена решения о признании отца-беглеца безвестно отсутствующим не является основанием взыскания выплаченных государством на содержание ребенка денег в качестве неосновательного обогащения. Решение вступило в силу.

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