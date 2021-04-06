Зеленая профилактика теплосетей. Итоги испытаний красителем в Барнауле

В Барнауле завершились испытания теплосетей СГК на плотность с помощью органического красителя «Уранин-А» и биоцидного средства «Раффлезия», которые запускали в трубопроводы.

Испытания проходили с 10 по 31 марта. От жителей поступило 51 обращение об утечках, но не все подтвердились.