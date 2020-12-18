Зеленые красавицы. Где и почем в Барнауле можно купить новогодние елки

Сезон продаж новогодних елок в Барнауле вступил в свою кульминацию — традиционно, середина декабря является пиковым периодом по реализации главных атрибутов зимнего праздника.

Отметим, что продажа живых хвойных деревьев в краевой столице разрешена с 1 по 31 декабря — именно в этот период работают елочные базары. Однако по совершенно понятным и объективным причинам, наиболее интенсивный темп торговля новогодними елками набирает во второй половине месяца.

Потребители в Барнауле имеют возможность выбирать, каким деревом украсить свой дом к главному зимнему празднику — искусственным или живым. Очевидные плюсы в данном случае есть в каждом из вариантов.

Искусственные ели, как правило, реализуются в торговых сетях. Что же касается живых новогодних деревьев, то для их реализации в рамках правового поля в краевой столице создано почти восемь десятков официальных точек продаж.

Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин

В этом году приобрести главный атрибут Нового года и Рождества в предпраздничные дни можно будет на 77 площадках в специально отведенных для этого местах. Работать елочные базары будут во всех районах города без исключения.

Железнодорожный район пл.Победы, 1 пр-кт Красноармейский, 131 пр-кт Ленина, 113, пр-кт Ленина, 71 ул.Молодежная, 64 ул.Молодежная, 64 ул.Северо-Западная, 163 Индустриальный район Павловский тракт, 80 Павловский тракт, 227 Павловский тракт, 275 Павловский тракт, 275 Павловский тракт, остановка «Мастерские» (четная сторона) пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (район дома № 16 по ул. Балтийской) ул.Антона Петрова, 239 ул.Власихинская, 148 ул.Георгиева, 44 ул.Лазурная, 44 ул.Малахова, 116 ул.Малахова, 84/1 ул.Новосибирская, 11б ул.Новосибирская, 14а ул.Новосибирская, 24 ул.Новосибирская, 36 ул.Новосибирская, 8 ул.Попова, 188 ул.Попова, 61 ул.Попова, 83 ул.Попова, 98 ул.Шумакова, 33 ул.Шумакова, 33 ул.Шумакова, 47 ул.Шумакова, 47 ул.Энтузиастов, 22 ул.Лазурная, 54 ул.Взлетная, 39а ул.Сергея Ускова, район остановки «Сергея Ускова», нечетная сторона ул.Георгиева, 44 Ленинский район ул.Солнечная Поляна, 15б ул.Юрина, 202в ул.Попова, 4 ул.Попова, 51 ул.Попова, 64 ул.Попова, 68а ул.Малахова, 55 ул.Малахова, 79 пр-кт Космонавтов, 6в ул.Антона Петрова, 202а Октябрьский район ул.40 лет Октября, 3а ул.Северо-Западная, 26 ул.Германа Титова, 13 ул.Германа Титова, 18 ул.Северо-Западная, 62 ул.Северо-Западная, 58 ул.Северо-Западная, 58а ул.Кулагина, 44 ул.Тимуровская, 17 ул.Тимуровская, 17 ул.Советская, 2 пр-кт Комсомольский, 87 пр-кт Ленина, 88 ул.80 Гвардейской Дивизии, 40 ул.Советская, 3 ул.Чудненко, 116 ул.Горно-Алтайская, 15 пр-кт Ленина, 152 Центральный район Змеиногорский тракт, 71в пр-кт Комсомольский, 100 пр-кт Красноармейский, 35 пр-кт Красноармейский, 53 пр-кт Красноармейский, 64 пр-кт Красноармейский, 71 ул.Никитина, 55 пр-кт Социалистический, 61 р.п.Южный, ул. Белинского, 14 р.п.Южный, ул. Чайковского, 19 р.п.Южный, ул. Чайковского, 29 пер.Ядринцева, 94

На территории Железнодорожного района работают семь уличных торговых точек по продаже елок, в Ленинском районе — десять елочных базаров, в Центральном — двенадцать, Октябрьском — восемнадцать.

Наибольшее же количество елочных базаров традиционно расположено на территории Индустриального района краевой столицы, который является самым большим и густонаселенным.

Ознакомиться с адресами размещения елочных базаров и выбрать наиболее удобный для себя вариант можно и на специальной карте:

В комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула подчеркивают, что каждая из данных локаций является частью схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации города от 13 декабря 2019 за номером 2084.

Что касается стоимость новогодних деревьев, которые реализуются на городских елочных базарах, то она будет начинаться от 700 рублей, а «потолок» цен составляет порядка 3000 рублей — все зависит от качества и индивидуальных характеристик того или иного дерева.

Помимо главного праздничного атрибута, на барнаульских елочных базарах можно будет найти новогодние игрушки, гирлянды и многое другое.

Специально для барнаульцев лесозаготовители привезут в краевую столицу в общей сложности порядка 35 тысяч новогодних деревьев. Поставщиками, главным образом, являются алтайские и кемеровские лесозаготовительные предприятия.

Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин

В этом году на большинстве елочных базаров будет реализовываться сибирская пихта. Основная часть елочек — это подлесок пихты высотой 1,5 — 2,5 метра, реже — макушки деревьев.

Важно отметить и то, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 работа торговых точек на территории города будет осуществляться строго в соответствии с указом губернатора Алтайского края № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и рекомендаций Роспотребнадзора.

Справка Официальные ярмарки по продаже ёлок будут иметь специальное ограждение, вывеску, оборудование для упаковки и соответствующие документы. Предусмотрены услуги по подгонке ствола под крестовину.

Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин

Жителям столицы Алтайского края настоятельно рекомендуют приобретать новогодние сосны и ели в легальных торговых точках, где есть вся информация о происхождении и качестве хвойных деревьев.

Правила , которым нужно следовать , чтобы ёлка не осыпалась: 1. Покупайте ёлку в оттепель (в мороз ветки становятся более хрупкими); 2. Потрите веточку: чем сильнее запах — тем дерево более свежее; 3. Дайте ёлке отстояться с мороза в подъезде или на остеклённом балконе; 4. Не ставьте ёлку у батарей и обогревателей; 5. Не спешите украшать ёлку: пусть она сутки постоит и расправится.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».