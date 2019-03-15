«Зеленый патруль» назвал Алтайский край в числе лидеров по экологической обстановке

Далее в рейтинге следуют Белгородская область и Москва (город федерального значения, отдельный субъект), которые по сравнению с осенью 2018 года улучшили свои позиции на одну и три строчки соответственно.
На шестом месте рейтинга — Курская область. Затем идут Мурманская и Магаданская области. Эти регионы опустились в рейтинге на один-два пункта.
Замыкают десятку самых чистых регионов Республика Коми и Санкт-Петербург (город федерального значения, отдельный субъект).
Регионами с самой плохой экологической обстановкой этой зимой стали Свердловская, Челябинская и Иркутская области.
В десятку самых грязных регионов также вошли Оренбургская, Нижегородская, Московская, Брянская области, Бурятия, Красноярский край и Якутия.
При анализе ситуации в регионах учитывались состояние воздуха и воды, количество сбросов и выбросов вредных веществ, а также ответственность власти и активность местных общественных организаций.